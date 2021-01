Primeiro ano de muitos que virão

Foi num piscar de olhos que se passou o primeiro ano desde que concluímos as obras de ampliação e modernização do Salvador Bahia Airport, um marco que nos enche de orgulho e alegria. Hoje é mais agradável voar. Mais do que cumprir com o que estava acordado no Contrato de Concessão, o objetivo da VINCI Airports foi proporcionar uma jornada segura e uma excelente experiência de viagem aos seus passageiros.

Uma das características do projeto de modernização do Aeroporto de Salvador elaborado pela VINCI Airports é que ele foi pensado para ser permeado pela sustentabilidade. Desde o início, foi aplicada a estratégia global da VINCI Airports – a Air Pact – que busca reduzir as emissões de carbono e outros impactos ambientais de suas operações. Através da adoção do conceito de economia circular e de políticas para preservação da biodiversidade, fomos apontados por duas vezes em 2020 como aeroporto mais sustentável do Brasil.

Em pouco mais de dois anos de operação atingimos diversos marcos: somos o primeiro aeroporto do Brasil a zerar o descarte de efluentes – transformando-o em água de reuso - e a não mais enviar resíduos sólidos para aterros - recuperando-os e lhes dando a destinação correta. Também somos o primeiro aeroporto do Brasil a implantar uma usina solar para consumo próprio. Devido a esse pioneirismo em sustentabilidade, em outubro passamos a integrar o Comitê Permanente de Meio Ambiente do Conselho Internacional do Aeroportos (ACI Global). Também faz parte dos nossos objetivos reduzir pela metade nossas emissões de carbono até 2030.













O Aeroporto de Salvador mudou principalmente no que diz respeito à sua infraestrutura. Entre as mudanças que não são visíveis pelo público em geral, estão as que trouxeram mais segurança operacional ao Salvador Bahia Airport. Ambas as pistas atendem aos mais altos padrões internacionais e conquistamos o nível máximo de prevenção, salvamento e combate a incêndio. Isso tudo facilita a atração de novas rotas e de operações especiais, como a do Antonov-124 (segunda maior aeronave de carga do mundo) recebida em setembro desse ano.

Na rede VINCI Airports, a satisfação dos seus passageiros é tão importante quanto a segurança e a confiabilidade de seus aeroportos. A construção de um novo embarque proporcionou espaços mais amplos e confortáveis. O novo sistema de refrigeração deu conforto térmico aos passageiros. Além disso, ambas as pistas atendem aos mais altos padrões internacionais e conquistamos o nível máximo de prevenção, salvamento e combate a incêndio.

A expertise do grupo VINCI Airports em desenvolver, financiar, construir e operar aeroportos nos trouxe até aqui. Esse não é o fim do caminho, pois pretendemos ir ainda mais longe rumo à mobilidade positiva. Alinhados com a filosofia da rede, nos próximos 28 anos de concessão, continuaremos investindo em inovação, melhorias estruturais e soluções que resultem em um aeroporto ainda sustentável, confortável e eficiente, e que contribua com o desenvolvimento da economia e a conectividade.

*Gerente de Comunicação do Salvador Bahia Airport, integrante da rede VINCI Airports