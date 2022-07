Primeiro caso de vírus letal é confirmado em Gana

Como se não bastasse a Covid-19, Gana agora sofre com uma nova preocupação: o vírus de Marbug. Tão legal quanto o Ebola, a doença é uma febre hemorrágica, que tem como sintomas diarreia, febre, náuseas e vômitos, além de sangramentos internos e externos, como no nariz, vagina e fezes.

No dia 8 de julho, duas pessoas da região de Ashanti, no sul do país, tiveram os sangues recolhidos através de amostras e o diagnóstico foi confirmado pelo Serviço de Saúde de Gana (GHS). "Esta é a primeira vez que Gana confirma o vírus de Marburg", declarou Patrick Kuma-Aboagye, diretor-geral do GHS. As vítimas morreram.

Como é transmitido o vírus?

A transmissão ocorre através de morcegos frugívoros e se propaga pelo contágio direto com fluidos corporais das pessoas que foram infectadas, seja superfícies ou materiais.

O vírus foi descoberto nas cidades de Marburg e Frankfurt, na Alemanha, em 1967, quando funcionários de um laboratório adoeceram depois de entrarem em contato com tecidos de macacos infectados da Uganda, no continente africano.

A doença, que era para ser apenas entre animais, foi transmitida para os humanos. A taxa de letalidade pode variar entre 24% e 88%, de acordo com surtos que foram identificados anteriormente.