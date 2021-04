Primeiro dia com ampliação de pontos de vacinação ainda registra algumas filas

A quantidade de pontos para vacinação contra covid-19 aumentou nesta sexta-feira (23) em Salvador, mas mesmo assim ainda houve registro de filas em alguns pontos.

No posto Ramiro de Azevedo, no Campo da Pólvora, as pessoas encararam a fila, mesmo debaixo de uma chuva forte que caiu na cidade na manhã de hoje. Em outros locais, como no drive-thru no Shopping Bela Vista, a movimentação era mais tranquila, sem muito tempo de espera.

Veja imagens:

(Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO)

A prefeitura informou ontem que estava adicionando novos locais de vacinação, diante das reclamações de longa espera. Foram adicionados na lista de drives a USF San Martins III e, nos pontos fixos, foram incluídos as USFs Yolanda Pires (Fazenda Grande I), Nova Esperança, João Roma Filho (Jardim Nova Esperança), Vila Nova de Pituaçu e Recanto da Lagoa.

DRIVES:

1. Barradão - Canabrava

2. FTC Paralela

3. Shopping Bela Vista – Cabula

4. Faculdade Universo – Avenida ACM

5. Centro de Convenções de Salvador – Boca do Rio

6. Universidade Federal da Bahia – Campus Ondina

7. USF San Martim III

FIXOS:

8. Clube dos Oficiais

9. UBS Ramiro de Azevedo

10. USF Colinas de Periperi

11. USF Yolanda Pires (Faz. Grande I)

12. USF Nova Esperança

13. USF João Roma Filho (Jardim Nova Esperança)

14. USF Vila Nova de Pituaçu

15. USF Recanto da Lagoa

16. Barradão - Canabrava

17. FTC Paralela