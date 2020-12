Primeiro dia de Portal de Acesso à praia do Farol foi tranquilo, diz GCM

A sexta (11) foi um dia de inícios de restrições em parte dos pontos turísticos da capital baiana. Enquanto no Rio Vermelho, foi dado o pontapé para o fechamento de bares e restaurantes a partir das 17h, de sexta a domingo, na Barra, foram inaugurados os portais de controle de acesso à praia do Farol. O primeiro está pertinho do ponto turístico e o outro fica próximo ao restaurante Barravento.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, o movimento foi tranquilo e os banhistas respeitaram as orientações de utilizar máscara e não acessar a praia com coolers ou equipamentos sonoros. Quem chegou destualizado da novidade, foi orientado a retornar, guardar os apetrechos e só podia acessar a praia de mãos abanando.

O analista de sistemas Marcelo Oliveira foi uma dessas pessoas. Ele conta que passou as duas últimas semanas trancafiado em casa tocando um projeto e não sabia dessas novidades. Chegou à praia com o objetivo de esvaziar um pouco a mente junto com sua inseparável caixinha de som, mas precisou retornar ao carro para guardá-la.

"Ainda bem que eu fui de carro, se tivesse de Uber ou a pé teria que ir para alguma outra praia ou dar a viagem como perdida", contou, antes de reforçar que entende a necessidade desse tipo de medida.

Outros dois acessos que existem no trecho de orla da Barra foram interditados e as equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) estão monitorando as passagens.

“Iniciamos a operação às 7h já com os dois portais montados. Haverá guardas até as 19h, inclusive orientando que a população cumpra os protocolos sanitários para curtir o lazer com plena segurança”, destaca o diretor de Segurança Urbana e Prevenção à Violência, Maurício Lima.

O gestor pontua que não é permitido entrar na praia do Farol da Barra com sombreiros, cadeiras, coolers e equipamentos sonoros. “Poucas pessoas hoje vieram com esses utensílios. Apesar da praia estar movimentada, a maioria tem obedecido aos protocolos, usando máscaras de proteção e mantendo distanciamento adequado. Além disso, o comércio ambulante está funcionando normalmente”, acrescentou.

No dia 31 deste mês, a Prefeitura interditará o calçadão da praia da Barra. A medida visa coibir a formação de aglomerações durante as comemorações de virada do ano.

Conforme as regras e protocolos de segurança em vigor na capital baiana, as praias da cidade podem ser visitadas, sem restrições de horário, de segunda a sábado. As exceções ficam por conta de São Tomé de Paripe, Tubarão, Ribeira, Amaralina, Porto da Barra e Itapuã, que podem ser frequentadas de terça a sábado. O acesso a todos esses espaços segue proibido aos domingos e feriados.