Primeiro DVD de Thiago Aquino será gravado nesta quarta no Farol da Barra

O cantor Thiago Aquino, fenômeno do arrocha, vai gravar nesta quarta-feira (16) seu primeiro DVD, em Salvador. Aberto ao público, o artista vai subir no palco que foi montado no Farol da Barra a partir das 16h.

Intitulado de "Arrocha Meu Lugar é Aqui", Aquino chamou nomes de peso para integrar o audiovisual, como Léo Santana, João Gomes, Mari Fernandez, Hungria, Paula Fernandes, Gustavo Mioto e, nada mais do que Ivete Sangalo.

A gravação conta com o apoio da Prefeitura, Governo do Estado e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Fenômeno do arrocha

O cantor, que virou febre entre os jovens e os amantes do arrocha, conseguiu colocar mais de 100 mil pessoas no Parque de Exposições em junho, durante os festejos do São João.

Com músicas famosas, como "Me Bloqueia, Vida", "Uma Ex", "Chip Novo" e "Casamento Cancelado", o artista já acumula mais de 410 mil ouvintes mensais no Spotify.