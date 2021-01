Primeiro ex-BBB vacinado, Daniel Rolim tem medo de agulhas: 'Dei um escândalo'

Daniel Rolim, do BBB11, não escondeu a felicidade após se tornar o primeiro ex-participante do reality a ser vacinado contra a covid-19, nesta quarta-feira (20), no Recife. O advogado, porém, disse ter se surpreendido com a repercussão do vídeo em que gravou o momento que recebe a injeção.

Ele também confessou que a parte em que chorou, por ter medo de agulhas, foi cortada da gravação.

"Eu me senti muito honrado, mas percebi a importância de ter sido o primeiro ex-BBB a receber a vacina após a repercussão. Na verdade, eu coloquei o vídeo na maior inocência. Fiquei muito feliz! Faltou a parte do choro, que cortei (risos)", brincou o ex-brother em entrevista ao Extra.

"Eu sempre choro, minha filha, demais. Mas a vacina não dói, foi só escândalo mesmo. Não posso ver agulha que eu morro de medo. Inclusive, quando eu era do colégio e tinha que me vacinar, eu fugia por um bueiro e já saia na rua, com temor da picada", lembra.

O advogado pôde tomar a vacina porque se dedica ao abrigo "Casa do amor", fundado por ele. A equipe da prefeitura de Recife foi ao local vacinar tanto as idosas que moram lá quanto os funcionários. No total, 26 pessoas foram imunizadas.

"Ontem que soubemos que iríamos nos vacinar. Tivemos que mobilizar as idosas e os funcionários. Eu só sei que todo mundo foi dormir cedo para acordar às 4h da manhã. Antes de o galo cantar, nós já estávamos de pé. E todo mundo arrumado. Parecia que iríamos receber o Papa (risos)! Todo mundo querendo e rezando pela vacina, você tinha que ver a alegria quando a equipe chegou", relatou.

Daniel fica feliz ao falar de como todo mundo estava animado para tomar o imunizante. "Ser vacinado é tipo ganhar na mega-sena atualmente. Guardei até a ampola."