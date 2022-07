Primeiro Festival Literário Internacional de Itaparica tem datas reveladas

A primeira edição do festival Itaparica Literária vai ocorrer entre os dias 01 e 4 de setembro, na cidade da Baía de Todos os Santos. O evento vai abordar, além da importância dos 200 anos da Independência do Brasil na Bahia, a importância histórica de Maria Felipa na batalha da Guerra de Independência do estado.

O lançamento do festival vai ocorrer, nesta sexta-feira (29), no Instituto Geográfico e Histórico, às 10h. Na ocasião, o prefeito Zezinho Oliveira, o secretário de Turismo e Cultura, André Reis, o curador Paulo Gabriel Naccif, os donos da Cali Literária, Aurélio Shumer e Jomar Lima e o palestrante Jorge Ramos estarão contando sobre a realização do evento.

O Festival Literário Internacional de Itaparica terá a CALI Cachoeira Literária, a mesma realizadora da FLICA (Festa Literária de Cachoeira). A Cali é uma produtora baiana detentora da marca FLICA e realizadora, ao lado da produtora iContent, das edições da Festa Literária Internacional de Cachoeira. Em atividade desde 2013, é focada na produção de eventos literários.