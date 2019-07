Primeiro filho de Gabi Brandt e Saulo Poncio nasce no Rio

A modelo Gabri Brandt deu à luz nesta sexta-feira (5) a Davi, primeiro filho com o cantor Saulo Poncio, em uma maternidade no Rio de Janeiro. O próprio Saulo divulgou a novidade pelo Instagram. "Bem-vindo ao mundo, meu filho", escreveu o artista.

O pastor Márcio Pôncio, avô do bebê, fez uma transmissão ao vivo que mostrava Saulo segurando Davi e chorando, muito emocionado.

Saulo e Gabi começaram a namorar em maio do ano passado, pouco depois do cantor terminar a relação com a atriz Letícia Almeida, que revelou que o havia traído com o concunhado Jonathan Couto, que é o verdadeiro pai da sua filha, Madah - a menina chegou a ser registrada por Saulo.

Em janeiro desse ano, Gabi e Saulo se casaram em uma festa de luxo no Copacabana Palace. No mês anterior eles tinham anunciado a gravidez da modelo. "Não sei o que dizer. Deus tem nas mãos o controle de todas as coisas, esperei com paciência, jamais questionei cada vírgula do que ele estava preparando para mim. Passei, suportei todas as coisas, tudo, mas tudo para esse momento. Encontrar você! Meu piolho", escreveu o cantor na ocasião.