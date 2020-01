Primeiro McDonald's de Salvador distribuiu Big Mac de graça em 1989

Inauguração da loja nº 1 em Salvador aconteceu no dia 25 de junho de 1989 com Big Mac de graça

(Foto: José Santos Melo/Arquivo CORREIO)

As caixinhas sobre a mesa entregam: esta é a primeira loja do McDonald’s da Bahia em seu dia de inauguração, 25 de junho de 1989, um domingo. A loja mais antiga da franquia norte-americana no Norte e Nordeste do Brasil fica no bairro do Rio Vermelho e, há quase 31 anos, distribuiu seu mundialmente famoso Big Mac de graça para uma multidão de funcionários, parentes e amigos. O prédio ficou pronto em apenas 90 dias.

O salão, como se vê na imagem feita pelo fotógrafo José Santos Melo, do CORREIO, ficou lotado naquele dia. Entre uma batatinha e outra, um gole no milk-shake aqui, uma mordida no sanduíche ali, quem provou a novidade na época garantiu que a carne não tinha o sabor artificial dos outros hambúrgueres vendidos na cidade.

Naquele domingo de junho, há mais de três décadas, a telefonista Aldenice Santos, 50 anos, era só elogios - tanto que, depois de aprovar o Big Mac, já aguardava por uma outra bandeja:

"É saboroso, não tem gordura e a gente percebe o cuidado no preparo", disse a telefonista.

A empresa, que hoje tem 17 lojas do McDonald's em Salvador, aliás, introduziu uma grande novidade para a época no mundo das guloseimas: o uso de computadores para ajustar automaticamente a temperatura e o tempo de preparo dos produtos. Até o pão passou a ser fabricado pela própria rede, para garantir o padrão exigido.

Loja mais antiga fica no Rio Vermelho; hoje, há 17 lanchonetes do Mc em Salvador

(Foto: Claudionor Júnior/Arquivo CORREIO)

Bacon, ovos e experiência

Em outros locais, o que valia mesmo era a experiência de quem comandava a cozinha. Na época - dizem meus colegas com mais de 30 anos, meu pai, frequentador assíduo do Centro de Salvador nos anos 1980, e as amigas da minha mãe, que curtiam longas férias no verão soteropolitano - quem mandava e desmandava nos lanches da cidade eram lanchonetes como o Baitakão, o Kente Frio, na Avenida Sete, e as pastelarias dos chineses, que viraram febre na Carlos Gomes.

O Baitakão, por exemplo, aparece na boca de nove entre dez consultados.

"Me lembrei do sanduíche, tinha uma quantidade generosa de recheio e acompanhado com um super suco de laranja, feito na hora. Gigante! Bacon e ovos fritos na hora e barato. Muito melhor que o do Mc!", alfineta Vera Lúcia Nunes.

Outra famosa era uma tal de lanchonete das Lojas Brasileiras - sim, Brasileiras, não Americanas, com o perdão da ironia.

"Fiz muito lanche lá. Saíamos do colégio e íamos lanchar lá. Tinha uma banana split que era uma maravilha, enchia de jovens", conta a dentista Angélica Pedreira.

Mas é a professora Elielza Cunha quem lembra bem do impacto da chegada do sanduíche americano na Bahia: "O Mc se destacou por conta da maneira rápida de servir, que causou espanto. Nós anos 70 e 80 havia mais casas de chá frequentadas pelas classes mais endinheiradas, e pequenas lanchonetes, uma vez que ainda se podia fazer as refeições em casa", lembra.

Mas os chineses, claro, também estavam lá:

"Nos anos 70, os chineses trouxeram as pastelarias e em 80 começaram a surgir hamburguerias, bem diferentes do Mc", completa.

Prédio foi construído em tempo recorde: 90 dias

Foto: Arquivo CORREIO

*A curadoria das imagens desta coluna foi feita por Milton Cerqueira, funcionário do arquivo do CORREIO há 37 anos