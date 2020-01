Primeiro-ministro russo apresenta renúncia de seu governo

O primeiro-ministro da Rússia, Dimitri Medvedev, apresentou renúncia do seu governo ao presidente Vladimir Putin nesta quarta-feira (15). O anúncio foi feito de maneira surpreendente, depois que o chefe de Estado fez um discurso sobre reformas da Constituição.

"Nós, enquanto governo da Federação da Rússia, devemos dar ao presidente do nosso país os meios de tomar todas as medidas que se impõem. É por esse motivo que o governo, em seu conjunto, entrega sua demissão", disse Medvedev.

Mais cedo, Putin fez a proposta para uma votação sobre mudanças constitucionais que se aprovadas vão transferir poderes da presidência ao Parlamento e ao primeiro-ministro. Essa medida é vista como uma maneira de permitir que Putin siga no comando do país mesmo após deixar o Kremlin.

Putin está no poder desde 1999, como presidente ou primeiro-minitro. Ele deve sair em 2024, ao fim do seu quarto mandato presidencial.

A Constituição atual proíbe que qualquer pessoa cumpra mais de dois mandatos presidenciais sucessivos, o que impediria Putin de voltar a concorrer de maneira imediata. Ele ainda não falou sobre o que planeja fazer ao fim do seu governo.

Discurso

Nesta quarta, Putin fez o seu discurso anual do Estado da Nação. Ele afirmou que é a favor de uma mudança da Constituição para dar à Duma, câmara baixa do Parlamento, poder de escolher o premiê e outros cargos.

"Isso aumentaria o papel e o significado do Parlamento do país, dos partidos parlamentares, e a independência e responsabilidade do primeiro-ministro", defendeu.

Uma das especulações é que ele tente assumir como primeiro-ministro depois de transferir mais poderes ao Parlamento.