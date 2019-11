Primeiro Passo: famílias devem participar de vivência neste sábado (23)

A Prefeitura de Salvador realiza neste sábado (23) ações educativas, sociais e de saúde, a exemplo de vacinação e instruções sobre saúde bucal, para os beneficiários do programa Primeiro Passo, que oferece auxílio financeiro para que famílias mantenham os filhos em creches privadas nas localidades em que não houver unidade pública ou conveniada. A participação na chamada Vivências Primeiro Passo é obrigatória para a continuidade do pagamento do benefício, no valor de R$65 por criança matriculada.

Coordenada pela Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), ao lado das pastas de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), Educação (Smed) e Saúde (SMS), a iniciativa irá atender às famílias do Primeiro Passo das 8h às 17h, em seis locais diferentes da cidade (veja relação abaixo).

Na ocasião, haverá ainda atividades ligadas ao esporte, cultura e lazer para pais e filhos. Todas as famílias beneficiárias, residentes nas regiões da Barra, Valéria, Cajazeiras, Centro, Cidade Baixa e Itapuã devem participar da ação, que é obrigatória. No dia, é necessário apresentar RG do responsável, Certidão de Nascimento e caderneta de vacina da criança, assim como o cartão do Primeiro Passo e comprovante de residência.

“Será um momento de integração entre pais e filhos, imprescindível para provocar o entendimento sobre a importância da infância para estruturação de uma sociedade melhor para todos nós, incluindo levar a compreensão do envolvimento do ciclo familiar na educação, durante a primeira infância, sendo primordial para o aperfeiçoamento cognitivo da criança”, pontua a secretária da SPMJ, Rogéria Santos.

A primeira etapa da ação aconteceu no dia 19 de outubro, onde foram atendidas famílias moradoras das regiões do Subúrbio, Cabula, Liberdade e Pau da Lima.



Locais de atendimento:

*Barra

Escola Municipal Padre Anchieta

Endereço: R. Henriqueta Martins Catarino, S/N - Federação

Escola Municipal Osvaldo Cruz

Endereço: R. do Meio, 13 - Rio Vermelho

*Valéria

Escola Municipal Professor Milton Santos

Endereço: R. Jardim Terra Nova, 99 - Valéria

*Cajazeiras

Escola Municipal Maria do Carmo Vilaça

Endereço: Estr. do Matadouro, 212 - Águas Claras

Escola Municipal Ricardo Pereira

Endereço: R. Direta da Mangabeira - Cajazeiras 8

*Centro

Escola Municipal João Pedro dos Santos

Endereço: Av. Mario Leal Ferreira, 36 - Brotas / Bonocô

Escola Municipal Senador Antônio Carlos Magalhães

Endereço: Av. Gen. Graça Lessa, S/N - Acupe de Brotas

*Cidade Baixa

Escola Municipal Carmelitana do Menino Jesus

Endereço: Zona Urbana - Praça Cmte. Eliziário Barbosa, S/N - Uruguai

Escola Municipal Santa Bárbara

Endereço: Rua Alto da Bela Vista, s/n, Vila Ruy Barbosa

*Itapuã

Escola Municipal Nossa Senhora do Bairro da Paz

Endereço: R. Nossa Sra. da Paz, 301 - Bairro da Paz

Escola Municipal Barbosa Romeu

Endereço: R. São Paulo, 145 - São Cristóvão