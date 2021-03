Primeiro reforço: Bahia anuncia contratação do volante Pablo

O Bahia oficializou a contratação do volante Pablo, de 21 anos. O jogador chega ao tricolor por empréstimo do Vila Nova. O contrato é válido até o fim da temporada 2021.

Pablo já está em Salvador e vem treinando com o elenco do Bahia na Cidade Tricolor. O jogador depende agora da regularização no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) para ter condições de jogo.

Formado nas divisões de base do Atlético-GO, Pablo acumula passagens pela Portuguesa-RJ, mas ganhou destaque vestindo a camisa do Vila Nova. Na temporada passada, ele esteve em campo em 26 jogos e marcou dois gols, sendo um das peças importantes do time goiano na conquista do título da Série C.

O volante chega para ocupar um setor carente no atual elenco principal do Esquadrão. Com a venda de Gregore para o futebol dos Estados Unidos e o fim dos contratos de Ronaldo e Elton, o Bahia passou a contar apenas com Ramon, Edson e Patrick de Lucca para a posição.