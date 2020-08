Primo de Michelle Bolsonaro diz que ela não ajudou avó: 'Triste ver quem você se tornou'

A avó materna da primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, morreu nesta quarta-feira (12) vítima do novo coronavírus no Distrito Federal. Após a morte de Maria Aparecida Firmo Ferreira, um primo de Michelle, Eduardo D’Castro, publicou Stories no Instagram afirmando que ela não teria ajudado a parente. As imagens foram divulgadas pelo jornalista Léo Dias, do portal Metrópoles.

“Obrigado por você não ter feito absolutamente nada por nossa avó. Tanto poder, tanta influência e por vergonha, sim, vergonha, não ajudou seu próprio sangue. Você ajuda tantas pessoas, participa de tantos projetos pra ajudar os outros e sua própria família, você vira as costas. Triste ver quem você se tornou. Não reconhecemos mais você”, escreveu ele.

Imagem publicada pelo primo de Michelle no Instagram

(Foto: Reprodução/Instagram)

Horas depois, o jovem publicou outra imagem. Dessa vez, expôs um print com uma resposta atribuída à conta oficial da primeira-dama, com a mesma foto e nome da conta de Michelle. Segundo o print publicado pelo primo, ela responde às acusações e escreve que vai processá-lo por conta das publicações.

“Vou te processar por essa postagem. Acho melhor você rever sua postura em relação a essa postagem. Deixa de ser cretino. Você não é o rico da internet? Cuidado com as suas postagens, seu moleque. Você nem gostava da vó. Seu falso. Seu merda. Cuidado!”, consta nos prints publicados pelo primo de Michelle.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Stories publicado pelo primo de Michelle

(Foto: Reprodução/Instagram)

A comunicação da Presidência da República não se posicionou sobre as postagens. A família de Michelle Bolsonaro, que também foi procurada, não atendeu às ligações.