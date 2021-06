Principal alvo de operação contra quadrilha de roubo a bancos é morto em Salvador

Apontado como um dos principais integrantes de um grupo criminoso responsável por ataques a bancos, Marcos André Marais Silva, 25 anos, morreu na manhã dessa terça-feira (15), após troca de tiros com a polícia. Ele era o principal alvo da Operação Aerarium, que cumpre mandados de busca e apreensão e de prisão em Salvador e na RMS contra uma quadrilha responsável por ataques contra instituições financeiras.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o homem responsável pelo manuseio e preparo de artefatos explosivos reagiu a prisão e entrou em confronto com os policiais. Ferido na troca de tiros, Marcos André foi socorrido para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu.

“Ele era o nosso principal alvo de hoje. Era o explosivista integrante da quadrilha responsável por ataques em Salvador e Região Metropolitana, além de algumas cidades do interior”, detalhou o delegado José Bezerra, diretor do Draco. Armas, drogas, luvas e roupas camufladas foram apreendidas em uma casa, no bairro de Campinas de Pirajá, utilizada por um dos principais integrantes do grupo criminoso, responsável por ataques contra instituições financeiras.

Mandados de prisão e de busca e apreensão estão sendo cumpridos nesta terça-feira (15), em Salvador, Simões Filho e em Arembepe, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).