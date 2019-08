Principal perfil de 'Deus' no Twitter manda recado desaforado para Bolsonaro

Atenção, @jairbolsonaro. Este é o Deus que você diz que adora. Vá se foder. — God (@TheTweetOfGod) August 22, 2019 Enquanto eu tenho sua atenção, brasileiros, você sabia que Minha secretária terrestre (junto com Chuck Lorre) criou o programa da Netflix, "Disjointed"? É verdade! — God (@TheTweetOfGod) August 22, 2019

A conta mais seguida do 'Todo Poderoso' no Twitter, intitulada 'The Tweet Of God' (O tuíte de Deus), mandou um recado profano e indecoroso para o presidente Jair Bolsonaro, na noite desta quarta-feira (21).

Marcando o líder político do país em que Ele mesmo nasceu, 'God' postou: "Atenção, @jairbolsonaro. Este é o Deus que você diz que adora. Vá se f*der", em português boca suja.

Com 6 milhões de seguidores, e seguindo apenas uma personalidade no microblog -- o cantor Justin Bieber --, o perfil ainda mandou um recado mais amistoso e espirituoso aos brasileiros, diante da série de retuitadas e comentários (aprovando e reprovando a atitude) que se seguiram à sua postagem de teor político.

"Enquanto eu tenho sua atenção, brasileiros, você sabia que Minha secretária terrestre (junto com Chuck Lorre) criou o programa da Netflix, "Disjointed"? É verdade!", escreveu, com linhas tortas, o perfil, citando o seriado que conta a história de uma mulher que defende a legalização da maconha e está vivendo o seu sonho em Los Angeles. A série foi um fracasso de crítica e acabou cancelada logo após a primeira temporada.