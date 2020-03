O herdeiro do trono do Reino Unido, o príncipe Charles, 71 anos, está infectado com coronavírus. A informação foi confirmada pela BBC nesta quarta-feira (25).

Segundo autoridades locais, o príncipe apresentou sintomas leves da covid-19. A mulher de Charles, Camilla, a duquesa de Cornuália, de 72 anos, não foi diagnosticada com o vírus.

Eles estão isolados em uma residência na Escócia.