Príncipe Harry e Meghan Markle estão separados, diz especialista da realeza

O príncipe Harry e Meghan Markle estão separados, segundo a especialista real Lady Colin. Ela é conhecida no Reino Unido por antecipar escândalos da realeza que se mostram verídicos.

Em vídeo divulgado no canal "Lady Colin Campbell" na quarta-feira (9), ela diz que eles já estão morando em casas separadas.

"O casamento de Harry e Meghan passa por um grande problema. Eles chamaram advogados porque as coisas entre eles estão piorando... mais do que imaginamos. E eu chequei essa informação com mais de uma pessoa", disse ela.

"Harry quis se separar de Meghan. Eles chegaram a um acordo de divórcio neste momento em que, supostamente, ainda estão juntos", continuou ela. "De acordo com o que eu ouvi, e escutei isso de duas pessoas confiáveis, Meghan o 'empurrou' para uma direção a qual ele não queria ir... e agora ele sabe verdadeiramente quem ela é", falou Lady Colin.

Ela contou que suas fontes revelaram que o casal está apenas esperando os advogados acertarem a divisão de bens e a melhor estratégia para que o divórcio seja feito discretamente.

"Eles vão se separar oficialmente em algum momento. Nos bastidores, o 'castelo está se desfazendo'. Há muitas questões, não apenas o dinheiro, mas as crianças, status", afirmou. Harry e Meghan são pais de Archie, de 3 anos, e Lilibeth Diana, de 1.

Angela Levin, outra especialista na realeza e parte da imprensa inglesa, não acredita nesta hipótese de separação.