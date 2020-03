Prior, Manu e Gizelly irão para o Quarto Branco do BBB 20

Prior, Manu e Gizelly estão no Quarto Branco do BBB20. Após vencer a prova do Anjo, Ivy teria de escolher uma pessoa para ficar confinada no quarto até domingo. Ela escolheu Prior, que teria direito de decidir com quem dividiria o quarto. Gizelly e Manu foram as escolhidas.

Se um dos confinados desistir do Quarto Branco, ou quiser se sacrificar pelo grupo, e apertar o botão vermelho, este brother vai direto para o Paredão; os outros dois se salvam, mas não estão imunes.

O BBB20 poderá ter um Paredão Triplo: com o que desistir do Quarto Branco, o Indicado do Líder e o mais votado da casa. Ou um Paredão Quíntuplo: com os três brothers do Quarto Branco, o indicado do Líder e o mais votado da casa.

O Anjo desta semana é autoimune e Ivy está fora do Paredão. Além da imunidade, ela um carro na prova.

Quarto Branco

O quarto branco foi usado no BBB 9 como castigo para quem atendesse ao big fone. A então novidade causou polêmica, por ser um quarto revestido de branco, com paredes acolchoadas e as luzes não se apagarem.

Durante o BBB 9, Newton Siqueira atendeu ao big fone e foi para o quarto, com Ralf Krause e Leonardo Jancu. Após 30 horas por lá, Leonardo pediu para sair e foi eliminado.

Hoje aos 36 anos, o ex-BBB revelou ao jornal Extra que se arrepende de ter apertado o botão vermelho (que causou a sua eliminação).

"Bate um arrependimento. Não foi que eu desisti pelo Quarto branco, que é uma tortura e tal, como todo mundo falava. Na verdade, dá para aguentar. Não é esse bicho de sete cabeças todo. Hoje em dia, eu aguentaria ficar lá 100 horas", garante o ex-BBB, brincando: "Queria que o Boninho me colocasse lá de novo (risos)", disse ele ao extra.

Para ele, a parte mais difícil do temido Quarto Branco é conseguir controlar a mente: "Aquela luz clara na cara, aquele branco intenso te deixa tonto. Tem pontinhos no quarto inteiro, a luz não apaga em nenhum momento. Você fica um pouco perturbado ali naquela claridade. É aquela clausura, um cubículo fechado com mais duas pessoas... O que aconteceu comigo foi que eu não sabia como eu estava sendo visto aqui fora. Achei que estava sendo odiado, então, você fica meio perturbado, por isso apertei o botão".

Onze anos após a "experiência mais louca da sua vida", Leonardo, que na época do programa era estudante de Administração, hoje é dono de restaurantes em São Paulo, em sociedade com a mulher, Caroline Jancu, com quem vive um relacionamento há 8 anos. Outra novidade é que ele acaba de se tornar pai pela primeira vez. "Meu filho completou 2 meses".

No BBB 10 quem atendeu o aparelho foi Angélica. Ela levou Cacau e Serginho para o quarto branco. Durante o tempo em que estiveram lá dentro, o público votou para que Serginho ganhasse imunidade. Angélica acabou eliminada.