Prisões em flagrantes crescem 66% em dois dias de Micareta de Feira de Santana

O número de prisões em flagrantes aumentou 66% nos dois primeiros dias da Micareta de Feira de Santana, em comparação com o ano passado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), foram presos cinco suspeitos ao longo do circuito. , um aumento de 163% em relação a 2018. Nenhum caso grave foi registrado até a manhã deste sábado (27). Já o número de conduções policiais saltou de 93, em 2018, para 245 em 2019.

"Estamos colhendo os resultados do trabalho planejado e executado com empenho. Temos mais dois dias de festa e a atenção permanece redobrada", comentou o secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa, através de nota.

As prisões foram de suspeitos envolvidos com tráfico de drogas, roubos e brigas.

Sexta-feira

No segundo dia da micareta, foram contabilizados uma lesão leve e uma briga corporal. Os policiais registraram ainda três roubos e 17 furtos.

Foram apreendidos três adolescentes, e quantidades de drogas: 30 trouxas de maconha, 35 porções de cocaína e um frasco com um entorpecente denominado 'loló'.