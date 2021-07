Problema em linha de transmissão deixa Boipeba e Morro de São Paulo sem energia elétrica

Moradores das ilhas de Boipeba e Morro de São Paulo, ambas no município do Baixo Sul baiano, estão sem energia elétrica desde o final da tarde de segunda-feira (19). A Coelba diz que mais de 40 técnicos estão no local trabalhando para recomposição da rede elétrica.



De acordo com a concessionária, o problema foi em uma das linhas de transmissão. A Coelba disse em nota, que além de trabalhar pelo restabelecimento da energia, investiga as causas e não descarta a possibilidade de "intervenção externa".



A Coelba ainda afirma que a previsão é que o problema seja corrigido na noite desta terça, por conta da extensão do dano e da complexidade dos trabalhos, que estão sendo realizados em localidade de mata fechada e de difícil acesso. Até às 20h30 desta terça, os técnicos seguem no local trabalhando. Veja a íntegra da nota.



"A Coelba informa que um contingente com mais de 40 técnicos atua ininterruptamente na recomposição da rede elétrica que atende a Morro de São Paulo e localidades próximas. Quatro estruturas da linha de transmissão da concessionária sofreram danos na noite da última segunda-feira (19/07). As equipes estão apurando a causa da avaria, incluindo a possibilidade de intervenção externa. Devido à extensão do dano e à complexidade dos trabalhos, realizados em localidade de mata fechada e de difícil acesso, a previsão de normalização é para a noite desta terça-feira (20)."