Procon oferece atendimento no Shopping Itaigara durante toda a semana

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon) vai prestar serviços gratuitos no Shopping Itaigara para consumidores que precisam de ajuda ou que têm interesse de conhecer melhor os seus direitos.

O atendimento gratuito será desta segunda-feira (18) até esta sexta (22), com técnicos do Procon. O atendimento será feito no piso térreo, das 9h às 16h.

Além de instruir e conscientizar a população durante esses dias, o [orgão também distribuirá um material educativo e informativo sobre o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O CDC é um dispositivo jurídico que tem como objetivo mostrar à população consumidora quais são suas garantias e direitos, para tentar evitar abusos por parte dos fornecedores.