Procon-SC orienta que ossos de boi sejam doados, e não vendidos

O Procon de Santa Catarina (Procon-SC) emitiu uma recomendação nesta terça-feira (5) para que mercados e açougues do estado não vendam ossos de boi, e façam apenas doações do material à população.

De acordo com o órgão, a medida foi tomada após a informação de que alguns estabelecimentos da capital Florianópolis estariam comercializando os ossos.

“Oportunamente, recomenda-se que essas empresas se abstenham de cobrar pelos ossos de boi para consumo humano, efetuando doações à população quando for o caso, a fim de que tal prática não venha ser interpretada como afronta a legislação consumerista”, diz o documento divulgada pelo Procon-SC, que também teve a assinatura do presidente-executivo da Associação Catarinense de Supermercados (ACATS), Francisco Antonio Crestani.

“No momento de crise que estamos vivendo, é até desumano que esses estabelecimentos estejam cobrando por ossos”, afirmou por meio das redes sociais o diretor do Procon-SC , Tiago Silva. Com informações do Uol.