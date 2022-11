Procurador preso por espancar chefe tem momento de fúria na cadeia

O procurador Demétrius Oliveira Macedo, que agrediu a chefe Gabriela Samadello Monteiro, na Prefeitura de Registro (SP), voltou a ter momentos de fúria na Penitenciária de Tremembé. Desta vez, ele quebrou a pia e o prato de alimentação da cela de isolamento.

(Foto: Secretaria de Administração Penitenciária (SAP))

Demétrius, que tem 34 anos, teve um momento de raiva na quarta-feira (16), no pavilhão IV. Segundo informações do G1, ele foi isolado dias antes porque quebrou a porta da cela com o estrado da cama.

A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) enviou ao juiz da 1ª Vara de Registro um ofício explicando que irá abrir um procedimento disciplinar e de isolamento preventivo do detento.

O diretor técnico da Penitenciária alegou que foi informado da situação de Demétrius através de um zelador. No local, ele descobriu que o procurador estava querendo ser transferido para o Centro de Detenção Provisória (CDP) De Guarulhos (SP).