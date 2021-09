Procurados por homicídios e tráfico de drogas são inseridos no Baralho do Crime

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia atualizou o Baralho do Crime e inseriu quatro novos nomes na ferramenta que ajuda na busca por procurados da Justiça. Na versão divulgada nesta segunda (6), os naipes de ‘Copas’ e ‘Ouros’ foram atualizados.



Segundo a SSP, os novos procurados têm áreas de atuação em Candeias, Dias D´ávila, Mata de São João e Simões Filho, municípios da Região Metropolitana de Salvador (RMS).



Cristiano Melo dos Santos, conhecido como “Tatui” ou “Vovô”, atua no município de Dias D´Ávila. Indiciado por homicídio, ele é o novo representante da carta ‘Oito de Copas’. Cristiano estava preso no Conjunto Penal de Feira de Santana até o dia 15 de dezembro de 2020, quando foi beneficiado com alvará de soltura. Em junho deste ano, foi expedido um novo mandado de prisão.



Jeferson Nascimento Santos, o “Caio”, também foragido desde o ano passado, recebeu o benefício de saída temporária, mas não se apresentou no período determinado. Procurado por homicídio e tráfico de drogas, Caio é o novo naipe ‘Quatro de Copas’ e é atuante nos municípios de Dias D 'ávila e Mata de São João.



Giovane Santiago dos Santos, conhecido como “Canela”, é o novo ‘Três de Copas’. Ele é investigado por tráfico de drogas e sua área de atuação é na região de Simões Filho.



O quarto homem é Ramon Souza Ribeiro, o “Banha”. Ele é procurado pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio e atua na região de Candeias. Ele passa a ocupar a carta ‘Cinco de Ouros’. Banha é foragido do sistema prisional baiano desde março de 2019.



O baralho do crime completo pode ser acessado no site da SSP-BA. A polícia pede que quem tiver informações sobre os criminosos procurados entre em contato com através do Disque Denúncia, por meio dos telefones de números (71) 3235-0000 (capital) e 181 (interior).