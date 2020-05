Produção de 1 milhão de máscaras para doação é iniciada no Sul da Bahia

Cerca de 400 costureiras e artesãs do território do Sul da Bahia começaram, na quarta-feira (6), a produção de 1 milhão de máscaras para serem distribuídas na região cacaueira. A ação é liderada pelo Centro Público de Economia Solidária (Cesol) seccional Litoral Sul, em parceria com o governo do estado, Secretaria de Emprego, Trabalho, Renda e Esporte (Setre) e Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).

As 400 costureiras e artesãs do território do Sul da Bahia receberão uma ajuda de custo durante os dois meses de produção do material que contribuirá para a prevenção da Covid-19 nos 26 municípios da região. Além de gerar renda para as empreendedoras da economia solidária, a ação beneficia cidadãos de Itabuna, Ilhéus e região circunvizinha. A expectativa é que já na próxima semana seja iniciada a distribuição do equipamento pelo menos em Itabuna e Ilhéus – duas principais cidades atingidas pelo novo coronavírus.

Para o coordenador no Cesol Litoral Sul, Thiago Fernandes, a produção que contará com a mão-de-obra das empreendedoras só realça a força da economia solidária atuando em rede. “É num momento como este que enxergamos mais ainda a potência que temos enquanto uma rede de economia solidária articulada e que ao passo em que gera renda, também segue com o principal valor da solidariedade, das trocas, ativo em todo o processo.”, conclui.