Produção de ovos bate recorde na Bahia enquanto carne bovina despenca

A produção baiana de ovos de galinha no 2º trimestre de 2021 bateu o recorde na série histórica do IBGE, iniciada em 1987, ficando em 18,2 milhões de dúzias. Este número representa, segundo o instituto, um aumento de 1,0% frente ao recorde anterior, do 1º trimestre de 2021 (18,0 milhões de dúzias), e de 29,3% em relação ao 2º trimestre do ano passado (14,1 milhões de dúzias).

Em todo o país, a produção de ovos de galinha foi de 985,7 milhões de dúzias no 2º trimestre de 2021. Houve aumento de 0,5% em relação ao trimestre imediatamente anterior (980,6 milhões) e de 0,9% frente ao 2º trimestre de 2020 (977,3 milhões). Foi a maior produção em um 2º trimestre desde 1987. São Paulo segue como maior produtor de ovos do país, com 27,5% do total nacional no 2º trimestre de 2021. A Bahia fica em 12º lugar, com 1,8%.

Enquanto isso, também no 2º trimestre de 2021, a produção de carne bovina despencou. Foram abatidas 224.790 cabeças de bovino na Bahia, em um aumento de 4,0% frente ao 1º trimestre (216.163 cabeças), mas em uma queda de 7,2% frente ao 2º trimestre de 2020 (242.320 cabeças). Foi o menor resultado para o estado para um 2º trimestre em 15 anos, desde 2006.

No Brasil, no 2º trimestre de 2021, foram abatidas 7,07 milhões de cabeças de bovinos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária, menor resultado para um 2º trimestre desde 2011. Essa quantidade foi 7,4% superior ao trimestre imediatamente anterior (6,59 milhões), mas 4,4% inferior à registrada no 2º trimestre de 2020 (7,40 milhões).

A Bahia é o 11º maior produtor de carne bovina do país, representando 3,2% do abate nacional. Mato Grosso continua liderando, com 15,7% de participação no 2º trimestre do ano. As informações são do IBGE-BA.

Frangos e suínos também batem recorde

Os abates de frangos e suínos bateram recordes na Bahia, no 2º trimestre de 2021, considerando as suas respectivas séries históricas, iniciadas em 1997.

Segundo o IBGE, de abril e junho, o abate de frangos no estado foi de 33.938.968 animais, 2,2% acima do antigo recorde, registrado no 1º trimestre deste ano (33.209.050). Já frente ao 2º trimestre de 2020 (30.633.631), o número foi 10,8% maior.

Em todo o Brasil, no 2º trimestre de 2021, foram abatidas 1,524 bilhão de frangos. O número representa uma queda de 3,0% frente ao trimestre anterior (1,572 bi), mas um aumento de 7,8% frente ao mesmo trimestre de 2020 (1,414 bi).

A Bahia é o nono maior produtor de frangos do país, responsável por 2,2% do abate nacional. O estado que lidera é o Paraná, com 33,7% do total nacional.

Já em relação aos suínos, no 2º trimestre de 2021, 48.422 animais foram abatidos na Bahia. O recorde anterior do estado era do 4º trimestre de 2020, quando 44.822 animais haviam sido abatidos.

O resultado do 2º trimestre foi 11,9% superior ao do trimestre anterior (43.286) e 46,5% maior que o do 2º trimestre em 2020 (33.056).

No Brasil, o abate de suínos também bateu recorde no 2º trimestre de 2021, com 13,040 milhões de animais abatidos. O número foi 2,9% superior ao do 1º trimestre (12,668 milhões) e 7,6% maior que o do 2º trimestre de 2020 (12,116 milhões).

A Bahia é o 10º maior produtor do Brasil, com 0,4% do total de suínos abatidos no país. Santa Catarina lidera, com 28,5% do total nacional.