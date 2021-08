Produção industrial da Bahia tem o maior crescimento do país de maio para junho

A produção industrial da Bahia seguiu em alta no mês de junho, com aumento de 10,5% em relação ao mês anterior. Foi o segundo aumento seguido nesse comparativo e o melhor desempenho para um mês de junho desde 2018. Os dados são do IBGE.

Dos 15 locais que a Pesquisa Industrial Mensal (PIM-PF) Regional do IBGE analisa, a Bahia foi o que teve o maior crescimento da produção industrial. O resultado também foi bem melhor que a nacional, que não registrou quedas nem crescimento (0%).

Apesar dos dados positivos, o setor fabril baiano segue com produção abaixo do período pré-pandemia, 28,4% abaixo do registrado em fevereiro do ano passado.

Comparando com junho do ano passado, a produção industrial baiana também teve queda de 7,9%. Nesse comparativo, a Bahia ficou como segunda pior do país, melhor somente que o Pará, que registrou queda de 8%.

No acumulado do primeiro semestre desse ano, comparando com o período anterior, a Bahia tem os piores índices do Brasil, com queda de 15%. Nos 12 meses encerrados em junho, a queda de 8,7%, também a pior do país.

Celulose e produtos derivados de petróleo

O recuo que vem desde junho do ano passado acontece por conta da sexta queda seguida na indústria de transformação (-8,6%), aponta o IBGE. Já a indústria extrativa tem o quinto resultado positivo seguido, com aumento de 2,9%.

A queda geral no mês acontece por conta de resultados negativos em 6 das 11 atividades da indústria de transformação, com destaques para fabricação de celulose, papel e produtos de papel (- 52,5%) e fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis (- 13,1%).

O recuo mais forte comparando os dois meses de junho foi da fabricação de veículos automotores, reboques e carroceria (-77,9%).