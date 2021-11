Produtor de Marília, Henrique Ribeiro será enterrado neste sábado em Salvador

O produtor Henrique Bonfim Ribeiro, conhecido como Bahia, vítima do acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça, será enterrado neste sábado (6), em Salvador.

O sepultamento está marcado para as 16h, no Jardim da Saudade, em Brotas. O aviso do enterro foi publicado pelo perfil de Marília Mendonça, no Instagram.

Henrique estava à bordo de um King Air C90A que caiu nos arredores da cachoeira da Piedade, próximo ao Aeroporto de Ubaporanga, em Minas Gerais na tarde desta sexta-feira (5).

Em seu perfil nas redes sociais, Ribeiro publicou um vídeo em que conversa com Marília logo antes do embarque no avião que viria a cair. Ele brinca sobre o que ela estava carregando na grande mala vermelha.

O baiano também chegou a trabalhar com o cantor Cristiano Araújo, que morreu em 2015 após acidente de carro. Henrique nasceu em Salvador e estudou na Unifacs antes de se mudar para Goiânia, onde trabalhou com diversos cantores sertanejos.