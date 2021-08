Produtor pioneiro de reggae e dub, Lee 'Scratch' Perry morre aos 85 anos

Morreu neste domingo (29), aos 85 anos, o produtor e músico jamaicano Lee Scratch Perry. Ele estava em um hospital em Lucea, na Jamaica. A causa da morte ainda não foi revelada.



Perry trabalhou com Bob Marley e foi um dos responsáveis pelo dub e reggae. Ele é personagem fundamental na popularização dos dois ritmos pelo mundo. O primeiro-ministro da Jamaica, Andrew Holness, disse que enviou mensagem de condolências aos familiares do músico.



O estilo das músicas de Perry influenciou outros estilos, como hip-hop, dance music e rock. Keith Richards, o guitarrista dos Rolling Stones, o chamou de "Salvador Dalí da música" em uma entrevista à Rolling Stone em 2010.



Além de Bob Marley, Perry também foi parceiro de grupos como Beastie Boys e The Congos. Sua carreira teve mais de 70 anos. Ele nasceu na zona rural da Jamaica em 1936 e se mudou para Kingstom no começo dos anos 1960.



Seu começo de carreira foi como vendedor de discos. O dono da loja abriu um estúdio de gravação, e Perry começou a experimentar gravações. A partir daí, ele se tornou um dos produtores mais queridos da Jamaica.



Em 2003, ele ganhou o Grammy de melhor álbum de reggae com Jamaican ET. No ano seguinte, a Rolling Stone o colocou como o centésimo maior artista de todos os tempos.