Produtora aposta na força da música e do artista da Bahia

Diretor do filme Axé - Canto do Povo de um Lugar, criador e principal executivo da Macaco Gordo, Chico Kertész criou a Macaco Live, com objetivo de promover o entretenimento e a diversão daqueles que se encontram em suas casas durante o isolamento social. Já passaram pelo projeto os cantores Igor Kannário e Denny Denan, além do grupo Olodum. Nesta quinta (13), será a vez de Pablo, um dos maiores artistas da sofrência nacional, cantando seus grandes hits, às 20h, no canal oficial da Macaco Gordo no YouTube. Na próxima semana, será a vez de Jau, e, no final do mês, de Daniela Mercury. Só para pontuar, a última live de Ivete Sangalo na Praia do Forte também teve a participação da Macaco.

Chico Kertész tem promovido lives na Macaco Gordo (foto: Divulgação)

Alcione vai atender ao pedido dos fãs

Já tem data a nova live da cantora maranhense Alcione, mais conhecida como a Marrom. Atendendo a pedidos de seus inúmeros fãs, ela anunciou que no dia 24, às 20h, vai realizar outra Live Solidária no seu canal oficial no YouTube. De forma carinhosa, a artista mandou um recado, dizendo que será a live da vida deles e da dela. O repertório promete: só os grandes sucessos (e não poucos) que marcaram a trajetória da artista, uma querida não só pelo público, mas também pelos seus colegas de profissão. Os interessados podem contribuir com qualquer valor, a partir de R$ 25, no site vakinha.com.br/alcione-live-solidaria (ID Vakinha:1005070).

Retratos de uma Salvador boêmia num livro especial

Conhecido desde os anos 70 quando comandava o Restaurante Berro D´Agua (reaberto ano passado), que reunia artistas, cineastas e celebridades, o querido Charles Pereira, mais conhecido como Mocó, está colocando um ponto final no livro de memórias chamado Sem Censura. Fala Charles: “São crônicas da boemia do centro da cidade nos anos 60 e 70. Eu falo dos bares, butecos e comportamento nas noites daquela época e na excentricidade da cidade no seu coração. Falo dos puteiros no Maciel, Tabaris, do caminhão do Zé e suas feijoadas na madrugada, do Anjo Azul, Barroco, Soixante (do hoje chef Sessenta). Falo também da praia do Porto, dos Stones e do Berro D'Água”. Promete.

Plataforma Sua Música no MidemLab

O Sua Música, a maior plataforma de promoção de músicas brasileiras e de lançamento de artistas independentes do país, foi a única startup brasileira selecionada e irá competir na categoria Music Distribution & Discovery – Distribuição e Descoberta de músicas. O evento, denominado MidemLab, será transmitido no Midem Digital, edição online de estreia da conferência, entre os dias 2 e 5 de junho.

TUM-TUM-TUM*

1 - Cantor, produtor, animador cultural e idealizador do maior evento brasileiro na França, a Lavage de la Madeleine, Robertinho Chaves fará sua primeira live. Será no domingo (17), às 14h (horário do Brasil), com a interação do seus seguidores on line. Os interesados podem se inscrever no canal LM TV Youtube Lavage de la Madeleine.

2 - Bruno Matos, Maurício Melo, Thiago Silva, João Gilberto e Daniel Ribeiro se uniram para realizar uma live para apoiar a ACCI no combate do câncer infantil. A transmissão será sábado (16), às 16h, num casa no bairro de Ondina, através do YouTube, pelo canal livesolidariabahia. A contribuição será pelo picpay e vaquinha virtual.

Live solidária arrecadará doações para a ACCI (Foto: Divulgação)

3 - Os blocos de samba Alerta Geral e Alerta Prime, que desfilam no circuito Campo Grande no Carnaval, irão promover, juntamente com o grupo Miudinho, uma live solidária, com objetivo de ajudar músicos, sambistas e a comunidade do Alto das Pombas. Será sábado (16), às 17h, através do canal oficial Bloco A.