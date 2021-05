Produtora baiana lança edital aos jovens empreendedores do ramo cultural

A Aldente Produções vai lançar, a partir do dia 29 de maio, o edital “Incubadora de Ideias”, que irá selecionar projetos de estudantes dos cursos de produção cultural e/ou profissionais que atuem no mercado de eventos há no máximo 3 anos. A inscrição irá até o dia 30 de junho. O edital completo pode ser acessado clicando aqui.

A curadoria será feita por especialistas da área: Alex Pinto da Guarda, produtor musical e gestor de carreiras de grandes nomes da música baiana, como ÀTTØØXXÁ e Afrocidade, a produtora cultural Fernanda Bezerra, que atua como gestora da Maré Produções Culturais, e ainda Itala Herta, consultora e empreendedora social, fundadora da DIVER.SSA e cofundadora da aceleradora baiana Vale do Dendê.

Serão dois projetos selecionados, e ambos contarão com uma consultoria completa da equipe Aldente para a realização, além de receberem o espaço do Trapiche Barnabé, local histórico para a cultura soteropolitana, como pauta gratuita para realização do evento. O desafio dos escolhidos será trazer soluções e ideias de produção que se adequem aos obstáculos da pandemia para o setor, sendo uma proposta para o ambiente online e outra com participação do público espectador. O esperado pelos curadores são ideias que tragam a inovação como ponto base de sua proposta.

“Estamos vivendo um momento de grandes desafios no setor de cultura e entretenimento, mas estamos confiantes na capacidade de reinvenção do mercado. A pandemia e a atual situação econômica do país nos impulsionam para refletir e agir sobre as mudanças o tempo nos pede”, afirma Anderson Rosenberg, fundador e gestor da empresa.

“Esse edital é de suma importância para o momento em que estamos vivendo dentro da produção cultural, porque ele dá a oportunidade para que jovens empreendedores do ramo da cultura possam trazer seus projetos, inovar e mostrar todo seu potencial com o apoio de uma equipe que possui 15 anos de experiência”, destaca Rafaela Pitta Magalhães, parceira de elaboração do edital.

A ideia do edital “Incubadora de Ideias” veio através da celebração dos 15 anos de mercado da Aldente Produções. Sendo assim, a maior comemoração de sua trajetória será o investimento em novos talentos e novas soluções para ultrapassar o cenário atual.