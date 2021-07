Produtora baiana participa do Marché du Film do Festival de Cannes

Com foco em produções de cinema negro e ficções científicas, a Saturnema Filmes participa até a quinta-feira (15) do Marché du Film do Festival de Cannes 2021, sediado na França. A produtora leva filmes em fase de desenvolvimento para apresentar ao mercado internacional: “Tragam-me a Cabeça de Orum Bomani”, de Ariel L. Ferreira, e “Sol a Pino”, de Ana do Carmo.

“Participar com o meu projeto de longa metragem, pra mim, é como se fosse um rito de passagem. Me motiva ainda mais estar participando do Marché du Filme o fato de eu ser uma mulher negra e nordestina junto com Rubian Melo, participando de um espaço que muitas vezes a gente acha que não é pra gente, um espaço que sempre é muito distante da nossa realidade. Então, ocupar esse espaço é a gente mostrar que não está tão longe quanto a gente pensa”, diz Ana do Carmo.

É a primeira vez que a produtora baiana é credenciada ao evento de mercado, que acontece paralelamente ao maior festival de cinema do mundo. O Marché du Filme acontece desde 1959, voltado para compra e venda de produções e o lado de negócios do setor.

“Estar participando do grande mercado de cinema mundial, Marché du Film, é a oportunidade de observar a indústria do cinema de perto e buscar novas possibilidades de formatos de negócios para se desenvolver no mercado atual. Apresentar dois projetos da nossa produtora, nesse evento, amplia a possibilidade de visibilidade e oportunidades numa escala global. Esse é o momento de fazer contatos, participar de eventos, assistir filmes, se inspirar e motivar para reinventar o fazer cinema no Brasil de hoje”, afirma Rubian Melo, produtora executiva da Saturnema Filmes.

A Saturnema Filmes foi premiada com passagem e credenciamento para o Marché du Film do Festival de Cannes 2021, na França. Por conta da pandemia, o evento está sendo realizado de forma híbrida, presencial e virtualmente. A premiação foi concedida pelo Nordeste Lab, a Aliança Francesa e Embaixada Geral da França no Brasil. Também conta com a parceria do Cinema do Brasil, uma associação de produtores do setor audiovisual, que têm como objetivo principal a internacionalização do cinema brasileiro, incentivando coproduções, bem como a circulação de filmes brasileiros em festivais e distribuição em outros países.