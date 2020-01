Produtores do oeste recuperam 500 km de estradas

A pavimentação de aproximadamente 500 km de estradas vicinais localizadas no Oeste do estado foi recuperada diretamente pelos produtores agrícolas da região. Para efeito de comparação, essa quilometragem, em linha reta, ligaria Salvador às margens do Rio São Francisco, na altura do município de Ibotirama, um dos maiores produtores de algodão do país. A ação foi feita dentro do programa Patrulha Mecanizada, coordenado pela Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa).

Iniciado em 2013, o programa já consumiu cerca de R$ 30 milhões na aquisição de máquinas e na manutenção e custeio de suas operações. Nesses 6 anos, o Patrulha Mecanizada já recuperou 2,5 mil km de estradas, além de proteger os recursos hídricos com a criação de 7 mil bacias de captação de água, 300 terraços e desvios laterais, evitando a erosão e o soterramento de nascentes, córregos e rios da região.

Entre as vias recuperadas no ano passado, destacam-se o início da recuperação de 31 km da Estrada da Timbaúba, em Luís Eduardo Magalhães, que já vem sendo preparada para ganhar a pavimentação até junho, os 120 km da estrada entre Baianópolis e São Desidério; 45 km da Linha Paraíso, em São Desidério; 38 km na estrada que liga a BA 463 à Linha dos Pivôs; 35km da estrada Rio de Pedras, em Barreiras; e 64 km da Estrada João Barata, em Barreiras.



Lucratividade

Ao assumirem o papel de garantir uma melhor logística de escoamento para seus produtos (soja e algodão principalmente), os agricultores do Oeste acabam comprometendo parte da lucratividade das lavouras. Trata-se de um dinheiro que poderia estar sendo reinvestido nas próprias plantações, em máquinas e tecnologias agrícolas ou na qualificação de trabalhadores, gerando mais empregos e renda para a região. Até o momento, e espera-se que a Ferrovia Oeste – Leste corrija a situação, as rodovias são o único meio de escoamento da produção daquela região. Ressalte-se que este modal é mais caro e poluente e por isso interfere na competitividade dos preços dos grãos baianos.





“São os produtores juntos trazendo modernidade e benefícios não somente para o desenvolvimento do setor agrícola, mas para quem mora na zona rural e precisa circular, seja no período da seca ou da chuva”, Júlio Cézar Busato, presidente da Abapa.





Cearenses chegam para vacinar baianos

O mercado privado de venda e aplicação de vacinas em Salvador ganhou mais um concorrente. A Immune Vacinas inaugura hoje sua primeira unidade na cidade, no Salvador Shopping. A empresa tem origem no Ceará, onde soma 3 anos de atuação e dispõe de cinco operações. Um de seus diferenciais é o oferecimento de planos programados de vacinação, vacinação escolar, empresarial e em condomínio; e o Immune Urgente, com equipe médica e de enfermagem disponível para atendimento em casos de reações vacinais. Segundo as empresárias Thaís Farias, Juliana Farias, Vânia Lemos e Ana Luíza Pinheiro, a loja em Salvador vai ter o mesmo padrão das cearenses, mantendo uma brinquedoteca de temática exclusiva, equipe médica e de enfermagem atualizada e padrões de controle de qualidade na manutenção e manuseio do estoque de medicamentos.



Novas operações no Shopping Itaigara

O Shopping Itaigara, um dos mais tradicionais de Salvador, inicia o ano ampliando o seu mix de lojas. Já estão funcionando as novas lojas Apogeu, do segmento de nutrição esportiva, a Bio Mundo – que comercializa produtos naturais que inclui produtos diet, light, integrais, orgânicos e funcionais – e a Óticas Oliveira. O shopping completou 39 anos e sua atual administração está focada na diversificação do mix do empreendimento.



Daydream anuncia loja no Parque Shopping

Com apenas três meses de inaugurada oficialmente no Shopping Paralela, a loja Daydream, especializada em moda streetwear, vai abrir sua segunda unidade, desta vez no Parque Shopping – que será inaugurado até março, em Lauro de Freitas. Segundo os sócios Marília Franco e Pablo Amado, a escolha do ponto se deve à localização estratégica do centro de compras. “Temos um público muito forte naquela região, especialmente em Vilas do Atlântico, Praia de Buraquinho e Stella Maris - onde se concentra a maioria dos nossos clientes praticantes de surf e skate que vem até a loja do Paralela”, diz Marília.



FIQUE POR DENTRO

Lavagem - Localizada no circuito que leva à Colina Sagrada, a loja do Mercantil Rodrigues Calçada estará fechada na próxima quinta (16/01). Mas nos dias que antecedem à Lavagem do Bonfim, na terça e quarta, os clientes poderão aproveitar as promoções de cervejas e ganhar brindes especiais, como isopores, pochetes, entre outros, da Devassa, Bohemia, Skol Puro Malte e Petra.

Promoção - A TIM mantém sua estratégia de descontos para fidelizar clientes, especialmente daqueles que gostam de estar atualizados com os mais recentes lançamentos da indústria de smartphones. Por isso, iniciou nesta semana uma oferta envolvendo o Samsung Galaxy S10, o top de linha da empresa coreana, que pode ser adquirido em até 18 vezes de R$ 99 no TIM Black Família 100 GB.