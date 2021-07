O professor de tênis Carlos Naraci de Mesquita Serva, de 35 anos, foi morto a tiros, nesta sexta-feira (30), no distrito de Trancoso, em Porto Seguro, no sul da Bahia.



Carlos Naraci de Mesquita Serva estava em casa, quando dois homens chegaram ao local e chamaram o professor para conversar. Após alguns minutos de conversa, o professor foi baleado três vezes e morreu no local.



A polícia diz que após os disparos, os homens fugiram. Não há informações sobre autoria e motivação do crime.