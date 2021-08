Professor do Vieira morre aos 52 anos de câncer: 'Vá em paz, mestre'

O professor de física Fabio Vinícius Cruz Oliveira Motta, do Colégio Antônio Vieira, morreu vítima de um câncer no intestino, informou a escola nesta quarta-feira (25). O docente dava aulas na 3ª série do Ensino Médio. Ele tinha 52 anos.

O colégio divulgou uma nota de pesar pela perda. "Ele era para seus colegas e alunos um sinal de dedicação, competência, atenção e gentileza no cotidiano da nossa escola", diz o texto. "O nosso coração sente a sua perda, mas a fé nos dá a certeza da vida eterna e de que agora ele contempla a Face Amorosa de Cristo".

Alunos de várias épocas lamentaram a morte de Fabio. "Grande Fabão, marcou demais o meu 3° ano, muito gente boa!!! Va em paz, mestre!", escreveu um. "Um querido! Que seja iluminado. Que Deus ampare os corações dos seus familiares", desejou outra antiga estudante. "Em choque com essa notícia! Professor, vá em paz!", lamentou outro aluno. "Era um professor muito especial! meus pêsames aos familiares e amigos!".

O corpo de Fabio será sepultado às 15h45 de hoje, no Cemitério Bosque da Paz.