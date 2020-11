Professor é assaltado durante aula online de faculdade em São Paulo

O assalto à casa de um professor de contabilidade 51 anos foi filmado no momento em que ele ministrava uma aula online para alunos de uma faculdade em São Paulo. Cerca de 20 alunos, e um representante da instituição que estava logado na sala, presenciaram o momento da abordagem, que ocorreu por volta das 19h20min dessa última quarta-feira, 4.

Enquanto explicava um assunto aos alunos, o professor é interrompido rapidamente pelos assaltantes. Ele levou uma gravata no pescoço de um ladrão, enquanto o outro, tapa sua boca. Gravação da aula que foi divulgada mostra os homens perguntando "onde está o dinheiro?" e avisando que sabiam que na residência tinha dinheiro e objetos de valor.

De acordo com a Folha de S. Paulo, o educador foi rendido no térreo de sua casa e sua filha de 23 anos que está grávida de oito meses também foi imobilizada pelos criminosos. Pai e filha ficaram rendidos na cozinha. O professor foi amarrado com um fio de carregador do notebook e teve a cabeça coberta por um lençol, enquanto a mulher teve somente a cabeça coberta por um pano.

A filha do educador chegou a passar mal após o assalto, sentindo contrações. Ela foi levada ao hospital e teve alta em seguida. A ação criminosa durou cerca de 20 minutos, momento em que a Polícia Militar chegou ao local e capturou os suspeitos, após a faculdade ter acionado os agentes de segurança. "Eu estava quieto. Aí, senti que alguém tirou o lençol de minha cabeça e vi que era um PM", contou o professor à Folha.

Um adolescente de 16 anos foi apreendido ao tentar sair da casa. Dois homens, de 18 e 21, além de mais dois menores de idade com 16 anos foram capturados no quintal da residência enquanto tentavam pular o muro. Outro homem, de 18 anos, chegou a ser abordado na rua e levado à delegacia, porém foi liberado em seguida por falta de provas.

Foram recuperados dois celulares, dois relógios, um cinto, um óculos escuro e cerca de R$ 300. Os objetos foram avaliados em quase R$ 8 mil, segundo consta no boletim de ocorrência feito no 13º DP (Casa Verde), onde foram registrados os crimes de roubo e corrupção de menor. Conforme o professor, essa é a segunda vez que sua casa é assaltada. A primeira ocorreu há cerca de nove anos.

Notícia publicada pelo Jornal O Povo