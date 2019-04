Professor é esfaqueado por aluno dentro de sala de aula no Paraná

Um adolescente de 17 anos foi apreendido suspeito de esfaquear o professora em uma escola de Formosa do Oeste, no Paraná, na terça-feira (23). Segundo o G1, a agressão aconteceu em sala de aula, durante uma aula de português.

(Foto: Acervo Pessoal)

Depois de esfaquear o professor, o aluno saiu correndo e do lado de fora fugiu em uma moto. A Polícia Militar (PM) foi acionada e conseguiu encontrar o adolescente pouco depois. Com a mãe, ele foi encaminhado para a delegacia da cidade. Atingido na perna, o professor foi levado ao pronto socorro e passa bem.

A Secretaria de Estado da Educação (Seed) divulgou nota lamentando o ocorrido e dizendo que está prestando apoio ao professor neste momento.

Leia:

"A Secretaria da Educação do Paraná informa que tomou conhecimento de que um professor do Colégio Estadual Antonio Franco Ferreira da Costa, localizado no município de Formosa do Oeste, sofreu ferimentos que teriam sido provocados por um aluno. A equipe diretiva do colégio tomou todas as medidas necessárias imediatamente, tendo acionado o Núcleo Regional de Educação de Assis Chateaubriand, o Batalhão da Patrulha Escolar Comunitária (BPEC), a polícia e o Conselho Tutelar. O professor recebeu atendimento médico e não corre riscos. O caso e as circunstâncias do ocorrido serão apurados pela Polícia Civil.

A Secretaria da Educação lamenta o ocorrido e acompanha o caso por meio do NRE e da Ouvidoria, que prestam todo o apoio e suporte necessários ao professor, aos funcionários da escola, aos pais e aos alunos".