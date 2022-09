Professor é estrangulado e morto durante assalto dentro de casa na Bahia

O professor Isaac de Jesus Souza, de 44 anos, foi encontrado morto dentro de casa na noite de segunda-feira (19), no município de Ibicuí, no sul da Bahia. Isac estava com as mãos amarradas e tinha sinais de estrangulamento. Segundo a polícia, na fuga, o assassino levou diversos pertences da vítima, incluindo seu carro.

Isac era professor da rede municipal e também atuava em escolas particulares da cidade. Ele teria conhecido o suspeito pela internet. Imagens de câmeras de segurança de uma pizzaria em Ibicuí mostram a vítima momentos antes do crime na companhia do criminoso.

"Naquela noite, o suspeito usava a mesma roupa que estava vestindo quando foi preso”, disse o delegado Evy Paternostro, coordenador regional de Itabuna. Após matar o professor, o bandido roubou um carro Fiat Uno, uma televisão, um notebook e um celular.

O suspeito do crime foi localizado em Itabuna durante uma operação deflagrada pela 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), na terça-feira (20). Na casa do suspeito, no bairro Fonseca, a polícia apreendeu uma motocicleta, celulares, máquinas de cartão de crédito, balança, um aparelho de TV, a chave de um carro e um documento em nome de Isac, o que auxiliou na identificação de um dos autores do latrocínio.

"Trocamos informações com a 21ª Coorpin/Itapetinga e descobrimos que o corpo de Isac foi encontrado dentro de casa, com sinais de estrangulamento, na noite de segunda-feira (19)", pontuou o delegado Evy Paternostro.

No depoimento, o homem confessou o crime, alegando ter discutido com a vítima porque Isac queria ter relações sexuais com ele. "O investigado indicou o local onde o veículo da vítima estava escondido. Apreendemos o carro e encaminhados para a perícia”, informou o coordenador regional de Itabuna, acrescentando que já solicitou à Justiça a prisão preventiva do envolvido no latrocínio.

Na operação, a polícia também apreendeu um revólver calibre 38, arma, munições e drogas, além de prender outro homem em flagrante por tráfico e posse de arma.

O prefeito de Ibicuí, Marcos Galvão, lamentou a morte do professor em seu perfil no Instagram. Veja a nota na íntegra:

“Carisma, talento, inspiração, bondade, sensibilidade, ternura, luz! Ibicuí chora e vive o luto de uma perda gigante… Um ser humano que representava tudo isso, e que, infelizmente, teve sua vida ceifada precoce e brutalmente. Apaixonado pela educação, pela arte, pela cultura e pelo ensinar, ele usava desse atributo para atuar como agente transformador de vidas, ajudando muitos jovens a mudarem o rumo de suas histórias, se doando, com honra, à missão de compartilhar o que sabia. Sempre da maneira mais acolhedora e criativa. Sempre com alegria. Sempre com amor. Vai-se um grande homem, finda-se o agende cultural, mas fica para sempre, na história da nossa cidade e em cada coração, um legado lindo de trabalho, alegrias, ideias, retidão e amor. Neste momento de dor, inconformidade, tristeza e saudade, elevamos nossas orações a Deus pedindo que cuide, fortaleça, conforte e acalente o coração de cada familiar e amigo, e que proteja a nossa cidade e todos os que aqui habitam. Gratidão, professor Isaac! Precisamos de pessoas como você. Que sua bondosa alma descanse em paz”.