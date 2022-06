Professor morre ao ser atingido por carro desgovernado em alta velocidade; veja vídeo

O professor Willike Fernandes Moreira, 42 anos, morreu em Caculé, sudoeste da Bahia, após ser atropelado às 4h25 do último domingo (26) enquanto voltava dos festejos juninos na cidade. Natural do município de Lagoa Real, ele estava parado em frente a uma residência na Avenida Joaquim Antônio, no bairro Senhor do Bonfim, quando foi atingido por um veículo desgovernado.

De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), logo depois do fato, às 4h30, policiais militares da 94ª CIPM foram informados do acidente e chegaram até a motorista do veículo. "Os militares visualizaram um veículo vermelho que atropelou e matou um pedestre, lesionou uma senhora que foi socorrida para o Hospital de Caculé e colidiu com outro carro", informou a PM-BA, sem dizer se a suspeita apresentava sinais de embriaguez.

A senhora, que também foi atingida e encaminhada ao hospital Nossa Senhora Aparecida, passa bem. Já Willike morreu no local do ocorrido, antes de ser encaminhado para uma unidade de saúde. Equipes policiais estiveram presentes juntamente com o Departamento Técnico e as guias de remoção e perícia foram expedidas.

Nas redes sociais, amigos e familiares manifestaram revolta com o ocorrido. "Lamentável mesmo. A família chora de angústia e, enquanto isso, essa sem noção está aí viva. Descansa em paz, meu amigo", disse um. A reportagem procurou amigos da vítima para obter mais detalhes do caso, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

O processo de investigação do caso será feito pela Delegacia Territorial de Caetité, de acordo com a Polícia Cívil da Bahia (PC). Os investigadores já apuram as circunstâncias do ocorrido e coletaram as primeiras informações sobre o que causou o acidente. "Segundo informações preliminares, a condutora do veículo perdeu o controle da direção e atropelou duas pessoas. [...] A autora do acidente vai responder pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor", afirmou a PC.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro