Professora Cássia Lopes lança livro de crônicas escrito na pandemia

A escritora e professora da Ufba Cássia Lopes lança nessa quarta-feira (16) o livro de crônicas O aroma do fogo, às 17h, no Goethe Institut, no Corredor da Vitória. O evento terá a participação do ator Caio Rodrigo Chaves, do artista e professor da Uneb Sílvio Carvalho e do violonista e professor da Escola de Música da Ufba Mario Ulloa.

Editada pela Caramurê com financiamento da Capes, a publicação, de temática variada, reúne 20 textos escritos durante a pandemia, entre eles uma carta ficcional direcionada ao pai da escritora que morreu há 10 anos, uma reflexão sobre o incêndio no Museu Nacional e sobre a tragédia de Brumadinho e uma crítica à falocracia partindo d’ O Banquete, de Platão.

“Há ainda crônicas de cunho filosófico, sobre a pandemia e uma visita que eu fiz ao Museu de Freud, em Viena”, conta Cássia, que é autora de Um olhar na neblina: um encontro com Jorge Luis Borges, Rumor das horas, e Gilberto Gil: a poética e a política do corpo.

Nas palavras do professor Sandro Ornellas, do Instituto de Letras da Ufba, também escritor e ensaísta e que assina a orelha do livro, o leitor poderá usufruir de observações inteligentes, provocadoras e sensíveis. Ele propõe um método: “ler uma crônica por dia e se entregar à deriva do que ocorrer”.

Para Sandro, Cássia é capaz de entrelaçar pensamentos e referências eruditas com o cotidiano mais banal e invisível, a exemplo de quando cita Kafka na carta ao pai ou tensiona a alteridade animal no encontro entre uma moreia e um corpo em repouso numa piscina marítima, por entre as rochas.

A organização do livro é de Fernando Oberlaender. O prefácio foi escrito pelo professor e escritor Evando Nascimento. “Como Cecília Meireles, Cássia é também irmã das coisas fugidias: o evento volátil, que, no entanto, se eterniza nas palavras bem compostas e dispostas, como oferece todo livro primoroso. Esses escritos funcionam então como ‘águas de cheiro’, para que os eventuais leitores e leitoras experimentem as mesmas sensações neles alocadas, ao modo de um suave perfume, a se aspirar a cada nova leitura”, escreve Evando, que, recentemente, esteve em Salvador lançando, na Flipelô, o romance Diários de Vincent e o livro de poemas Linha a Linha.

Cássia Lopes é professora titular de Teoria da Literatura no Instituto de Letras da Ufba, onde dá aulas desde 1996. É mestra em Estudos Literários, doutora em Artes Cênicas, com pós-doutorado pela PUC-SP. Ela também já organizou e participou de outras publicações sobre Myriam Fraga, Fellini e Evando Nascimento. É coordenadora do grupo de pesquisa Corpo e resistência nas artes da cena e integra o grupo de pesquisa Dramatis/ Ufba.



Sobre o livro

O aroma do fogo

Editora Caramurê

104 páginas

R$ 45,00