Professora da rede pública de Salvador morre de covid-19 aos 59 anos

Conhecida militante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB), a professora Clarice Pereira dos Santos, de 59 anos, faleceu na madrugada desta terça-feira (23), vítima da covid-19. Clarice estava internada no Hospital Português lutando contra a doença, mas não resistiu. A informação foi anunciada pela APLB.

Em nota, o sindicato lamentou a perda da liderança e relembrou a trajetória da professora na luta pela educação. Clarice integrava a Diretoria Social da APLB, era militante antirracista e pré-candidata a vereadora de Salvador pelo PCdoB. Em sua carreira, ela atuou como professora das redes municipal e estadual na comunidade do Nordeste de Amaralina, onde chegou a ser diretora da Escola Municipal Santo André, na localidade da Santa Cruz.

O coletivo Nordeste Eu Sou comentou que ela teve uma luta incessante em educar a juventude do bairro “além da sua militância em prol do povo negro e contra o racismo”. Além de líder comunitária do bairro, Clarice fazia parte da União dos Negros pela Igualdade (Unegro).

O secretário municipal de Educação (Smed), Bruno Barral, deixou uma mensagem de pesar pela morte da professora, que completaria na próxima semana 35 anos de atuação na rede pública da capital.

“Estive com ela várias vezes em reuniões na Smed. Era uma personalidade marcante, simpática, séria e combativa. Expresso minhas condolências e meu abraço à família, amigos, colegas e a todos os professoras e professoras da nossa rede, aos quais ela representava tão dignamente”, escreveu o secretário.

O PCdoB, partido ao qual era filiada, lembrou que ela ingressou no ano de 1982, mas “por conta da clandestinidade, atuava no PMDB, uma espécie de guarda-chuva da oposição democrática à ditadura militar”, contou. Segundo o partido, ela nasceu no próprio Nordeste de Amaralina e foi três vezes candidata a vereadora de Salvador. Ela se preparava para disputar as eleições deste ano.

“Professora Clarice era muito querida pelos camaradas de militância. Após a notícia da morte, as redes sociais foram tomadas por homenagens a ela, que destacavam, principalmente, a sua determinação e simpatia. O PCdoB lamenta profundamente essa perda precoce, solidariza-se com familiares e amigos e exalta a valorosa contribuição dada pela Professora Clarice à luta pela construção de uma sociedade sem racismo e com inclusão social”, escreveu a entidade.

O vereador Claudio Tinoco (DEM) apresentou, também nesta terça-feira, um projeto de homenagem em que propõe que o Centro Municipal de Educação Infantil do Vale das Pedinhas, na Rua do Gás, passe a levar o nome da "Professora Clarice".

"Clarice foi uma grande guerreira na luta pela melhoria da educação. Essa homenagem é mais do que justa para a nossa querida professora Clarice. Esperamos que a indicação seja aprovada pelos meus colegas vereadores e acolhida pela Prefeitura de Salvador. Ela militava num campo político oposto ao meu, mas sempre soube manter o respeito, a consideração, a amizade. Era fácil pelo sorriso largo, educação e inteligência em buscar o interesse da coletividade", afirmou.

O sepultamento da professora terá cerimônia de cremação e ocorrerá no Cemitério do Campo Santo, mas sem convidados devido à pandemia.