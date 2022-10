Professora de Salvador inova ao dar aula através do WhatsApp

“A escola fica em uma comunidade muito carente e, quando os meninos perceberam que estava mais fácil aprender, eles se engajaram mais com os estudos”, comenta a professora Alzenira dos Santos, de 55 anos, que usou o AprendiZAP com os alunos da Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Valéria. A ferramenta, que funciona como um reforço escolar que envia conteúdos e exercícios pelo WhatsApp, ajuda o professor na construção das aulas, fornecendo materiais prontos com possibilidade de criação de planos de aula e avaliações. A plataforma foi utilizada mais durante a pandemia como um facilitador na comunicação entre docente e discente, mas continuou em uso mesmo após o retorno das atividades presenciais.

Através do AprendiZAP, o professor pode baixar os materiais disponíveis na plataforma, como atividades, textos e videoaulas, para complementar na sala de aula ou mandar o link para que os alunos realizem a atividade presencialmente. O educador também pode enviar todo esse conteúdo para que o estudante estude de casa. Vale ressaltar que todo o material é disponibilizado no aplicativo do WhatsApp e checado previamente por professores da Fundação 1Bi, que criou a ferramenta.

A plataforma é gratuita, chegou a 700 mil pessoas em 2022 e é usada por 93% dos estudantes das classes D e E. Os alunos e professores conseguem ter acesso à ferramenta por meio do site oficial do AprendiZAP (www.aprendizap.com.br). Ao utilizar a tecnologia, Alzenira, que ensina há 17 anos na rede pública de Salvador, conseguiu adaptar todo seu programa de aulas e a forma de comunicação com os alunos, tendo em vista a dificuldade de acesso à internet que os estudantes tinham em decorrência do isolamento causado pela pandemia.

Através do AprendiZAP, ela começou a produzir conteúdos e enviá-los por WhatsApp, conseguindo manter um número maior de alunos interessados nas aulas. “A plataforma me dá atividades prontas e outras possibilidades de exercícios para eu escolher de acordo com o conteúdo que estou dando no momento. É um ajudar duplo, ao mesmo tempo que os alunos têm facilidade em ter acesso ao conteúdo, também me ajuda com o planejamento das aulas”, destacou a professora.

Alzenira ainda usa o AprendiZAP atualmente, adaptando para os estudos presenciais. Os alunos ficaram sem aula por duas semanas e a professora utilizou a ferramenta para que eles tivessem acesso ao conteúdo da matéria e não ficassem atrasados.

“Eu uso durante as aulas, pego as atividades e passo para eles, mando também atividade para casa no final de semana e uso em períodos de paralisação que possam acontecer”, explicou.

Segundo ela, a plataforma, além de disponibilizar as atividades, também passa um feedback com o resultado para o aluno logo após a finalização da tarefa. “Eu acesso, escolho o exercício e vejo como eles estão se adaptando. Sempre avalio as atividades, entro e faço tudo antes de passar para os estudantes e assim eu vi que dava certo”, pontuou a profissional.

Alzenira destaca que a educação tem, além do objetivo de educar, fazer a diferença na vida dessas crianças e adolescentes que vivem na periferia de Salvador. “Aqui tem a questão da violência e a questão dos alunos que têm poucas condições para comprar materiais, então a plataforma facilita demais e mantém eles focados nos estudos”, ressaltou a professora.

Debora Nunes, especialista em produtos na Fundação 1Bi, detalhou que o objetivo do programa é melhorar a aprendizagem das turmas que estão off-line. “O AprendiZAP Professores é uma plataforma que apoia na construção de aulas incríveis, fornecendo conteúdos prontos, possibilidade de criação de planos de aula e avaliações. Ou seja, é a tecnologia auxiliando professores em processos que podem ser automatizados, para eles utilizarem os materiais no dia a dia off-line da sala de aula, melhorando, assim, a aprendizagem dos estudantes”, comentou.

*Com orientação da subeditora Fernanda Varela