Professora Dorinha está matematicamente eleita senadora do Tocantins

Com mais de 88,5% das urnas apuradas no estado do Tocantins, Professora Dorinha, do União Brasil, foi eleita senadora neste domingo (2). Ela alcançou 50,47% dos votos antes do término da votação, e não pode mais ser alcançada pela segunda colocada, a senadora Kátia Abreu, que tentava a reeleição – ela recebeu até então 17,72% dos votos.

Professora Dorinha licenciou-se do cargo de deputada federal para cuidar fazer campanha para o Senado. Conseguiu reunir aliados importantes, como o governador e candidato à reeleição Wanderlei Barbosa, que tem alta taxa de aprovação, conforme pesquisas Ipec (ex-Ibope) ao longo do período eleitoral no primeiro turno.

A futura senadora foi eleita deputada federal pela primeira vez em outubro de 2010, pelo Tocantins. Atualmente, Professora Dorinha é presidente da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados.