Professora e estudantes são assaltados dentro da Ufba

Uma professora e alguns estudantes da Universidade Federal da Bahia (Ufba) foram assaltados na manhã desta quarta-feira (22), dentro do Instituto de Matemática e Estatística, no campus de Ondina. Dois homens invadiram o local e levaram um notebook e três celulares.

Em nota, a instituição informou que os bandidos estavam com armas brancas e que ninguém ficou ferido. A Coordenação de Segurança da UFBA (Coseg) foi acionada pela direção do Instituto, prestou apoio às vítimas, e as acompanhou para prestar queixa na 7ª Delegacia (Rio Vermelho).

A Ufba afirmou que a Coseg forneceu à polícia civil imagens que permitem a identificação dos dois criminosos. As câmeras de vigilância mostraram também que eles fugiram pela Avenida Garibaldi, em direção à Federação. "A administração central segue acompanhando e apoiando totalmente o grupo assaltado", conclui a nota.