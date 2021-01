Professora morre após cair de pedra em praia de Santa Catarina

A professora Soliane Luiza, 28 anos, morreu ao cair do costão da Ponta do Vigia, em Penha, Santa Catarina, no domingo (17). Ela sofreu o acidente quando fazia fotos em uma pedra, segundo os Bombeiros Voluntários da cidade.

Ela era de Navegantes e fazia um passeio pelos pontos turísticos em Penha quando caiu da pedra. Logo depois, foi arrastada por uma onda. O acidente aconteceu por volta das 16h30. A informação é do G1 SC.

Pessoas que estavam no local acionaram guarda-vidas civis, que pediram suporte do Corpo de Bombeiros. Um helicóptero foi encaminhado, mas o trabalho era prejudicado pela proximidade com o costão e pela ventania.

Um sling foi usado para retirar a vítima da água - uma espécie de cadeira que fica ligada à aeronave por um cabo. Ela ainda estava viva e procedimentos foram feitos para tentar com que ela se recuperasse.

(Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Com a volta dos batimentos cardíacos, ela foi levada de ambulância até um campo de futebol, onde o helicóptero aguardava para levar a professora ao Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí. Ao chegar lá, ela piorou e sofreu uma parada cardiorrespiratória, tendo a morte constatada às 18h30.

"Sol era uma professora exemplar, dedicada, carinhosa e muito amada por todos. Por onde passava, encantava com sua alegria e iluminava com sua luz. Sol deixará um pedacinho dela aqui com cada uma de nós", escreveu o Centro Educacional Paraíso Infantil Baby, lamentando a morte da docente.