Professora negra de SP sofre ofensa racista em lista de alunos

No lugar em que deveria estar escrito seu nome em uma lista de presença de alunos, a professora Ana Paula Pereira Gomes, conhecida como Ana Koteban, de 41 anos, encontrou um ataque racista: 'macaca'. O caso de intolerância aconteceu na escola Professor Linneu Prestes, em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, que atende estudantes do nível fundamental e médio, local onde Ana Koteban leciona a disciplina de Sociologia. A unidade de ensino atende estudantes com idades de 15 a 17 anos.

Dias depois a primeira manifestação, a professora também teve contato com fotos de uma carteira estudantil tirada por alunos na qual aparecem desenhos de uma suástica e das letras "SS", abreviação de Schutzstaffel, o "esquadrão de proteção" (numa tradução para o português) de Adolf Hitler e do Partido Nazista na Alemanha dos anos de 1930. A professora registrou boletim de ocorrência.

O caso no qual ela foi xingada de "macaca" foi registrado na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) como injúria racial, que é ofender alguém com alguma palavra preconceituosa, como em razão da cor da pele dessa pessoa. A pena para quem for condenado por esse crime é de 1 ano a 3 anos de prisão. O crime de racismo se dá quando ocorre contra duas ou mais pessoas.

Ao g1, a escola afirmou que "repudia qualquer ato de discriminação e racismo".