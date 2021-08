Professora Simone de Sá lança livro sobre as músicas pop periféricas do Brasil

A professora da Universidade Federal Fluminense (UFF), Simone Pereira de Sá, lança neste dia 27 o livro “Música Pop-Periférica Brasileira: videoclipes, performances e tretas na cultura digital”. Feita pela editora Appris, a obra é voltada para pesquisadores e fãs da música brasileira.

O livro traça um panorama sobre a ascensão do funk e outros gêneros musicais pop-periféricos no país, no contexto da cultura digital.

Fruto de pesquisa de mais de seis anos de Pereira de Sá, o estudo acompanha as transformações da música brasileira no ambiente das plataformas digitais na última década, com foco nos videoclipes de gêneros musicais nascidos nas periferias das grandes cidades brasileiras.

A estrela da narrativa é Anitta, que ganha três capítulos dedicados à discussão de suas músicas, videoclipes e performances.

“Eu não pretendia escrever especificamente sobre Anitta, mas ela invadiu o livro. Seus videoclipes, performances e polêmicas demonstram a importância do seu trabalho na atualidade. Vai Malandra, por exemplo, um dos videoclipes analisados no livro, provocou discussões sobre estética e política urgentes na sociedade brasileira.” comenta a autora.

O livro traz ainda análises sobre a circulação dos videoclipes nas redes digitais, com especial atenção para a visibilidade que o funk alcança, para além do Rio de Janeiro, e para o modo como se multiplicou em subgêneros, tais como o “funk ostentação paulistano” e o “bregafunk” de Recife, a partir da sua circulação no YouTube.