Professores de Salvador decidem pela manutenção da greve

Os profissionais da área da educação do município de Salvador decidiram pela manutenção do movimento grevista iniciado há sete. A decisão aconteceu na manhã desta quarta-feira (25), após uma nova assembleia, realizada no Ginásio de Esportes dos Bancários. O grupo aprovou ainda a entrega de uma nova contraproposta, segundo a qual apresentam à prefeitura de Salvador um índice de reajuste de 23%.

Proposta anterior exigia reajuste de 33,24%, na tentativa de equiparar os vencimentos ao piso nacional da categoria. A prefeitura oferece reajuste de 11,24%. A equiparação salarial ao piso nacional – de R$ 3.845 - é uma das principais reivindicações dos trabalhadores. A paralisação foi iniciada no dia 19 de maio.

“Realizamos uma assembleia hoje bastante representativa e nós votamos pela continuidade da greve. Também aprovamos uma contraproposta para apresentar ao Executivo municipal de 23% mais duas referências. Na sexta-feira nós realizaremos uma nova assembleia. A luta continua”, explica Elza Melo, diretora da APLB Sindicato.

A categoria também se reunirá na manhã de quinta-feira (26), quando a agenda de mobilizações contempla uma lavagem da sede da Secretaria da Educação de Salvador (SMED), no bairro de Ondina.

Uma nova assembleia será realizada na próxima sexta-feira (27), no mesmo Ginásio de Esportes dos Bancários, no Centro de Salvador.