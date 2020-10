Professores e alunos lamentam encerramento das atividades do Colégio Isba

“O Isba era uma família para mim”, comenta Maria Antônia Fernandes, 20 anos, que é ex-aluna do colégio, ao relembrar dos anos que passou na instituição, que vai fechar suas portas ao fim de 2020. A notícia de que não existirá mais Isba a partir de 2021 foi um choque para estudantes e professores que fizeram parte dos 56 anos de história da escola.

O estudante de jornalismo, Ian Menezes, 25, garantiu que “aquela Rua Macapá [onde fica o colégio] ficará marcada para mim”. O jovem tem uma relação afetiva com o local, além de ter estudado na instituição, seu pai é um dos professores mais antigos por lá.

“Eu tô aqui com lágrimas nos olhos porque eu estudei lá seis anos, e meu pai é professor de educação física e ele é um dos mais antigos. Ele tem 20 anos na escola. Saí no 1º ano, em 2011, para fazer um curso técnico, senão não sairia de lá. Lá tinham professores maravilhosos, uma estrutura muito boa”, lamenta.

Os professores ficaram sabendo da decisão pouco antes da sua divulgação nas redes sociais, na tarde desta quinta-feira (22), conta um educador que não quis se identificar. Ele diz que a ficha ainda não caiu e a equipe está tentando se equilibrar para dar aula até dezembro.

Para os professores, ter que se recolocar no mercado em meio à crise causada pela pandemia será complicado, por isso, a notícia caiu como uma bomba, contou um dos funcionários do colégio.

Tradicional em Salvador, o colégio formou gerações da mesma família e foi o local onde muitas amizades começaram. As gincanas, que uniam até os ex-alunos, também são lembradas com carinho.

“Foi no ISBA que eu fiz a maioria dos amigos que tenho hoje, foi lá que toda minha formação foi construída. A gente tinha uma relação muito próxima com os funcionários e professores de lá”, comentou Maria Antônia.

Quem ainda vai concluir o ano letivo no colégio se preocupa com o ânimo das últimas aulas. “Para alguns professores o único emprego era o Isba e eu me preocupo se desanimarem pra essas últimas aulas. Não sei como será o clima nesse ano. Espero que não seja tão ruim”, comenta a aluna, que não quis se identificar.

Quanto ao medo dos alunos de perda de qualidade, um professor garante que a equipe de educadores vai cumprir seu papel com excelência e “o corpo pedagógico vai segurar até o fim com toda excelência”. “estaremos ao lado deles até o enem, nosso comprometimento emocional com os alunos vamos manter, não vamos abandoná-los”, afirma o educador.

Problemas financeiros

Antes de qualquer notícia sobre o encerramento das atividades do colégio, boatos que o ISBA passava por dificuldades corriam pelo corredores da escola.

Uma aluna que não quis se identificar contou que estava procurando outras escolas por ter medo da demissão de muitos professores. Um ex-professor tinha a contado que a situação do ISBA era preocupante, mas a jovem não imaginava que o colégio iria fechar em 2020.

Para Ian, a pandemia foi o agravante da situação, que já não era boa. Ele relembra que, em 2007, as turmas iam até a letra H. Ainda de acordo com ele, ocorreu um encolhimento e passaram a existir turmas apenas até a letra C. “No meu último ano lá, não tinha mais turmas de tarde. Tinham aulas a tarde, mas para alunos das turmas da manhã”, contou.

Um outro professor da casa que também optou por não se identificar contou que o ISBA tinha um histórico de atrasos nos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e “outras questões”. Ainda de acordo com ele, os salários começaram a atrasar em junho deste ano.

“O ISBA é uma família e o corpo de professores sempre foi muito engajado com a instituição. Então, isso sempre foi conversado e negociado dentro da instituição”, relatou o educador, cujo FGTS está atrasado desde 2016. Mesmo com os problemas financeiros, a notícia do fim da escola foi uma surpresa.

Procurado para comentar os atrasos, o ISBA respondeu, por meio de sua assessoria de imprensa, que atrasos no pagamento de salários e FGTS realmente aconteceram em alguns momentos de dificuldade - a assessoria não soube determinar quando os problemas ocorreram. Entretanto, a instituição informou que os pagamentos foram regularizados e os professores informados desta regularização.

Para o professor, a alta qualidade pedagógica foi o que fez o ISBA sobreviver por tantos anos. Ele acredita que o encerramento das atividades da escola é resultado de uma crise de gestão. “A gente tinha uma diretora que não participava das reuniões, as reuniões sobre os atrasos ela nunca foi”, afirmou.

Sartre Graça também vai fechar

O Colégio Sartre anunciou que vai fechar a unidade da Graça em 2021. Em comunicado enviado aos pais e alunos em 29 de setembro, o diretor geral Aloysio Nery afirma que as "instalações físicas da instituição já não conseguem oferecer aos alunos todo o conforto e tranquilidade que o atual projeto pedagógico do Sartre propõe".

Na mensagem, Nery convida os alunos da Graça a integrar o corpo discente da unidade do Itaigara, "assegurando-lhes a continuidade da linha pedagógica de seus processo educativos".

"Os professores e demais colaboradores da Graça serão realocados em outras unidades, mantendo nosso compromisso social e os vínculos construídos ao longo dos anos", diz Aloysio Nery no comunicado.

A Unidade Graça da instituição é conhecida como "Unidade Mãe" do colégio, que completou 50 anos em 2019.