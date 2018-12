Professores são homenageados por projetos de consumo consciente de energia

Educadores que se destacaram este ano com a execução de projetos sobre consumo consciente de energia elétrica foram homenageados durante o evento Educação com Energia 2018, realizado na tarde desta sexta-feira (14), no Auditório da Odebrecht, em Salvador. A iniciativa homônima é realizada pela Coelba, empresa do Grupo Neoenergia, que capacita professores nos temas eficiência energética, segurança no uso da eletricidade e energias renováveis, com apoio do Unicef Brasil e WWF Brasil.

Em 2018, os projetos que fazem parte do Programa de Eficiência Energética do Grupo Neoenergia, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), capacitaram 306 professores de 155 escolas públicas e particulares de 51 municípios baianos, entre eles Feira de Santana, Barreiras, Piritiba e Vitória da Conquista. Mais de 18 mil alunos foram atingidos pelas iniciativas e se tornaram multiplicadores de boas práticas no consumo de energia nas suas famílias e comunidades.

A gerente de Eficiência Energética do Grupo Neoenergia, Ana Mascarenhas

“O que a gente percebe é que os professores estão mais sensibilizados com os temas de sustentabilidade e economia de energia. Há uma boa vontade de participar destes treinamentos. Este ano superamos a meta e atendemos 36 educadores a mais que o esperado. No livro que distribuímos hoje destacamos 10 práticas, porém foram enviadas 81. O objetivo é que sem a gente eles continuem realizando os trabalhos nas escolas”, ressalta a gerente de Eficiência Energética do Grupo Neoenergia, Ana Mascarenhas.

Público Alessandra Mathyas, analista de Conservação do WWF Brasil Camilla Carvalho, gerente de Desenvolvimento de Parcerias do Unicef Brasil Cláudio Santos, coordenador de Relações Institucionais e Articulação Federativa da Secretaria de Educação do Estado da Bahia Ana Mascarenhas, gerente de Eficiência Energética do Grupo Neoenergia Ana Mascarenhas, gerente de Eficiência Energética do Grupo Neoenergia A jornalista Camila Marinho foi a mestre de cerimônias Pocket show Na Rédea Curta Público assiste ao pocket show Na Rédea Curta Público assiste ao pocket show Na Rédea Curta Público assiste ao pocket show Na Rédea Curta Público assiste ao pocket show Na Rédea Curta Público assiste ao pocket show Na Rédea Curta Público assiste ao pocket show Na Rédea Curta Pocket show Na Rédea Curta Pocket show Na Rédea Curta Painel sobre o Festival Tô Ligado na Energia Painel sobre o Festival Tô Ligado na Energia Painel sobre o Festival Tô Ligado na Energia Coffee break Coffee break Interação do público com experimentos Interação do público com experimentos Interação do público com experimentos Interação do público com experimentos Palestra com o consultor de inovação Eduardo Endo Premiação Premiação Premiação Premiação Premiação Premiação Premiação Premiação Premiação Público confere livro com projetos vencedores O saxofonista Levine Lima fez o som do coquetel

Público Alessandra Mathyas, analista de Conservação do WWF Brasil Camilla Carvalho, gerente de Desenvolvimento de Parcerias do Unicef Brasil Cláudio Santos, coordenador de Relações Institucionais e Articulação Federativa da Secretaria de Educação do Estado da Bahia Ana Mascarenhas, gerente de Eficiência Energética do Grupo Neoenergia Ana Mascarenhas, gerente de Eficiência Energética do Grupo Neoenergia A jornalista Camila Marinho foi a mestre de cerimônias Pocket show Na Rédea Curta Público assiste ao pocket show Na Rédea Curta Público assiste ao pocket show Na Rédea Curta Público assiste ao pocket show Na Rédea Curta Público assiste ao pocket show Na Rédea Curta Público assiste ao pocket show Na Rédea Curta Público assiste ao pocket show Na Rédea Curta Pocket show Na Rédea Curta Pocket show Na Rédea Curta Painel sobre o Festival Tô Ligado na Energia Painel sobre o Festival Tô Ligado na Energia Painel sobre o Festival Tô Ligado na Energia Coffee break Coffee break Interação do público com experimentos Interação do público com experimentos Interação do público com experimentos Interação do público com experimentos Palestra com o consultor de inovação Eduardo Endo Premiação Premiação Premiação Premiação Premiação Premiação Premiação Premiação Premiação Público confere livro com projetos vencedores O saxofonista Levine Lima fez o som do coquetel

Miriam Lima e Ivandira Alves, duas professoras que participaram da capacitação da Coelba, entenderam o recado da distribuidora de energia. Elas trabalham na Escola Municipal Teodoro Bento, no povoado Cabeça de Vaca, na zona rural de Filadélfia, no Centro Norte baiano. Com mais seis colegas, as docentes desenvolveram um projeto que, em três etapas, atingiu trabalhadores rurais e a comunidade escolar.

“A gente sentiu a necessidade de levar dica de energia e de como economizar para essas pessoas que não têm este conhecimento. Usamos todos os materiais disponibilizados pela Coelba. A gente entendeu que não para por aqui. Nós continuaremos e os próprios alunos já estão multiplicando o conteúdo pela cidade”, disse a professora Miriam Lima.

Na cerimônia, educadores das 10 iniciativas que ganharam destaque foram chamados ao palco para receber a publicação e serem homenageados. Foram eles: Elizania Barbosa, Marcia Nogueira e Micheline Moreira, da Escola Maria Quitéria, de Feira de Santana; Maria Lívia Valéria, da Escola Municipal Professora Cleonice Lopes, de Barreiras; Marileide dos Santos, do Colégio Municipal Firmino Ferreira Sampaio Neto, de Piritiba; Adedina Maia, Lourinalva Correia, Mirian Lima, Ananda Guimarães, Dulcineia de Cassia Maia, Gessiane dos Santos e Ivandira Alves, da Escola Municipal Teodoro Bento – Povoado Cabeça de Vaca – Zona Rural, de Filadélfia e Campo Formoso; José Carlos Reis e Marileide da Silva; das Escolas Reunidas José de Anchieta, de Campo Formoso; Keiliane Almeida de Oliveira, do Colégio Estadual de São Tomé Comunidade Quilombola, de Campo Formoso; Dilma da Silva, Rita Marcia Duarte e Maria Izabel Chaves, do Colégio Municipal Dr. Ulisses Gonçalves da Silva, de Campo Formoso; Iva Arcanja da Silva, da Escola Municipal Herminio Vieira da Silva, de Caetanos; Warlley Roberto de Lima do Educandário Chave do Saber, de Vitória da Conquista; e Naraiana Amorim, do CEEPS Adélia Teixeira, de Vitória da Conquista. Após a premiação, foi servido um coquetel no foyer do evento onde tosos os presentes foram presenteados a edição 2018 do livro Educação com Energia.

Evento realizado pela Coelba contou com a presença de educadores de todo o estado

A solenidade, que teve como mestre a jornalista da TV Bahia, Camila Marinho, contou com a presença da analista de conservação da WWF Brasil, Alessandra Mathyas, da gerente de Desenvolvimento de Parcerias da Unicef Brasil, Camila Carvalho, do coordenador de Relações Institucionais e Articulação Federativa da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, Cláudio Santos, e da gerente de Eficiência Energética do Grupo Neoenergia, Ana Mascarenhas, que abriram a programação falando sobre a importância do projeto e agradecendo aos educadores pelo engajamento. A gestora de Projetos Educacionais e Residenciais de Eficiência Energética da Coelba, Virgínia Forte Viana, também marcou presença.

O evento também contou com o humor dos atores Sulivã Bispo e Thiago Almasi, que apresentaram um Pocket Show do “Na Rédea Curta”, além da palestra “O mundo é digital. E Você?”, ministrada pelo consultor de inovação Eduardo Endo, que falou sobre o uso da tecnologia na educação e mostrou ideias práticas para estimular a criatividade na sala de aula. O público pode ainda participar de experimentos, como de energia estática, durante o coffee break.

Mainha e Sulivan interagem com uma das educadoras durante pocket show de humor

Projetos

O projeto Educação com Energia atua diretamente com na capacitação de educadores, utilizando a metodologia do Energia que Transforma, criada pela Fundação Roberto Marinho e Canal Futura. A iniciativa também disponibiliza material didático sobre eficiência energética e mantem o Museu da Energia, no centro histórico de Salvador, e a Usina Pituaçu, no Estádio de Pituaçu, para realização de aulas técnicas.

Desde que foi lançado, em 2013, o projeto já formou 1.437 educadores e 143.494 alunos de cidades como Salvador, Juazeiro, Serrinha e Ilhéus. Este ano, foram escolhidas instituições dos polos de Feira de Santana, Vitória da Conquista, Senhor do Bonfim, Piritiba e Barreias.

Interação do público com os experimentos durante o coffee break

Outros programas sobre eficiência energética também são executados, como o Festival Tô Ligado na Energia. Neste ano, mais de dois mil oito escolas públicas da Bahia foram atendidas pela iniciativa, que o tem o objetivo de difundir, diretamente com os alunos, os conceitos do uso seguro e eficiente da energia elétrica de forma lúdica em formato de gincana.

“Eu agora tiro o carregador da tomada. Com o projeto eu me atentei a este assunto. O que me marcou muito foi aprender o conceito de eficiência energética, que diz que podemos usar a energia de forma mais consciente, como usar lâmpadas leds e comprar produtos com selo PROCEL”, contou com orgulho a estudante da Escola Estadual Manoel Vitorino Evellyn Oliveira, que participou do Festival Tô Ligado na Energia e diz praticar atitudes mais sustentáveis em casa.

Evellyn (blusa branca) ao lado dos educadores, da blogueira Hellen Viana e de Felipe Gonzalez, da rádio Bahia FM

No evento desta tarde, Evellyn participou de um painel juntamente com a blogueira Hellen Viana, que representou a Escola Estadual Manoel Vitorino, o professor Walman Miranda, do Colégio Estadual Presidente Medici, em Itabuna, e a professora Ana Amélia Farias, da Escola Estadual Professora Solange Hortelio Franco. O momento foi intermediado por Felipe Gonzalez, da rádio Bahia FM, que também conduz as atividades do Festival Tô Ligado na Energia nas escolas.

Parcerias

Em 2018, o Unicef e o Grupo Neoenergia firmaram um termo de cooperação, por meio do Selo Unicef, para trabalhar em ações de desenvolvimento de políticas para a infância e de modelos de eficiência energética. Nos estados da Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte, o Unicef mobilizou as escolas municipais e colaborou com a capacitação dos professores.

A gerente de Desenvolvimento de Parcerias da Unicef Brasil, Camila Carvalho

“Fizemos o engajamento de 249 municípios que estão inscritos no Selo Unicef, que atende o semiárido brasileiro e a Amazônia Legal. A partir de março deste ano começamos a mobilizar, falar com os secretários de educação. Começamos em um nível municipal, com foco de chegar nos professores para que eles possam ser capacitados e multiplicar o conhecimento adquirido”, explica a gerente de Desenvolvimento de Parcerias da Unicef Brasil, Camila Carvalho.

A WWF Brasil também é uma organização parceira nos projetos de educação da Neoenergia. A ONG apoia no conteúdo de energia e recursos naturais, mostrando a relação entre a eficiência energética e a preservação de recursos naturais, a exemplo da água. “A gente está no Século 21, com grandes tecnologias, mas existem pessoas ainda vivendo no Século 19, usando lenha para ter energia básica. Então, é preciso falar do uso consciente da energia desde a educação das crianças. Cada quilowatts que você diminui na conta de energia é uma árvore que se mantém, pois não será necessário derrubar para fazer novas hidrelétricas ou térmicas. O que queremos dizer é que não é preciso racionamento e, sim, uso racional para que todos tenham acesso à energia”, destacou a analista de Conservação da WWF Brasil, Alessandra Mathyas.

A analista de Conservação da WWF Brasil, Alessandra Mathyas





O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.